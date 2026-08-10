Řidič špatně zabrzdil autobus. Ten se sám rozjel, přejel chodník a narazil do domu

Dvaatřicetiletý řidič odstavil kolem půl páté odpoledne autobus u domu. Dostatečně ho ale nezabezpečil proti samovolnému rozjetí a vůz se následně rozjel.
„Couváním přejel přes chodník, poškodil dva sloupy veřejného osvětlení a narazil do rodinného domu. V době nehody se ve vozidle nenacházela žádná osoba a nikdo nebyl zraněn,“ uvedl mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
Dodal, že dechová zkouška neprokázala, že by byl řidič pod vlivem alkoholu.
Policisté odhadli škodu na 540 tisíc korun.
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