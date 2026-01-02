Řidič nezvládl po silvestrovské oslavě jízdu na sněhu, auto převrátil na střechu

Autor: hvl
  10:42aktualizováno  10:42
Bujarou silvestrovskou noc prožil čtyřiadvacetiletý mladík, který se krátce po půlnočním přípitku rozhodl sednout za volant auta. To se mu vymstilo, na silnici mezi Olomoucí a Nemilany nezvládl řízení na sněhu a při odbočování skončil mimo cestu s autem na střeše. Muž na místě přišel o řidičský průkaz, nadýchal totiž 2,5 promile.
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....

Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1. ledna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....
5 fotografií

Nehoda se stala na silnici II. třídy číslo 435 ve směru z Nemilan do Olomouce. Stalo se tak čtyřicet minut po půlnoci 1. ledna.

„Čtyřiatřicetiletý řidič vozidla Subaru při odbočování vlevo havaroval a skončil s vozidlem na střeše. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a na zasněžené vozovce vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel,“ shrnul policejní mluvčí Libor Hejtman.

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Policisté zjistili, že muž řídil navíc pod vlivem alkoholu. „Přístroj řidiči naměřil zhruba 2,5 promile alkoholu v dechu,“ upřesnil mluvčí policistů. Poraněného řidiče převezli záchranáři do Fakultní nemocnice Olomouc a na místě přišel o řidičský průkaz.

„Policisté odhadli škodu na celkem 150 tisíc korun,“ doplnil Hejtman.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Na Chebsku není od Nového roku víkendová zubní pohotovost

ilustrační snímek

Na Chebsku není od začátku roku zajištěná víkendová zubní pohotovost, Karlovarskému kraji se nepodařilo dohodnout se zubaři na zajištění služby. Pohotovost v...

2. ledna 2026  9:15

Ostrava opraví v Bělském lese hřiště za sedm milionů korun

ilustrační snímek

Ostrava bude letos pokračovat v úpravách Bělského lesa, který je vyhledávaným místem pro rekreaci. Město do jeho rozvoje v posledních letech investovalo přes...

2. ledna 2026  9:03,  aktualizováno  9:03

Řidič nezvládl po silvestrovské oslavě jízdu na sněhu, auto převrátil na střechu

Muž po silvestrovských oslavách sedl za volant, s autem skončil na střeše. (1....

Bujarou silvestrovskou noc prožil čtyřiadvacetiletý mladík, který se krátce po půlnočním přípitku rozhodl sednout za volant auta. To se mu vymstilo, na silnici mezi Olomoucí a Nemilany nezvládl...

2. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Nový rok v Plzeňském kraji: další parkovací zóny, opravené silnice i nové lávky

Oprava dálnice D5 poblíž Boru u Tachova. (30. března 2025)

Rok 2026 bude v Plzeňském kraji plný změn. Plzeň rozšíří zóny placeného parkování a začne půjčovat elektrokola. Ve městě by letos měly vzniknout také dvě lávky. Na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem...

2. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Boru vznikla naučná stezka. Připomíná prvního průvodce turistů

Evangelický kostelík ve Stroužném

Na hoře Bor na česko-polském pomezí na Náchodsku přibyla nová naučná stezka. Přiblíží oblast kolem dnešní polské vesničky Bukovina. Stezka nese jméno Daniela Ducháče, prvního průvodce turistů na Boru.

2. ledna 2026  10:37

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Druhý člověk je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči stále zasahují u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali jednoho člověka, ten však zemřel. Druhého zraněného transportoval...

2. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  10:15

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z centra...

2. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  10:06

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

28. prosince 2025  19:22,  aktualizováno  2. 1. 9:45

Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

(ilustrační snímek) - Jak ušetřit peníze

Ohlédnutí za uplynulým rokem může na první dojem vypadat pro jihomoravský průmysl a pracovní trh pesimisticky. Několik tradičních podniků zavřelo, mezi nimi cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou,...

2. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Dopravu v hradeckém kraji mohou na horách komplikovat sněhové jazyky i závěje

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji místy sněží nebo jsou sněhové přeháňky, fouká nárazový vítr. Teploty jsou okolo nuly, ve vyšších nadmořských výškách pod bodem mrazu....

2. ledna 2026  7:46,  aktualizováno  7:46

Praha 13 Stodůlky

Praha 13 Stodůlky

První den roku 2026 bylo po mnoha letech v Centrálním parku poprvé téměř čisto po silvestrovských oslavách. Za to si už v pravé poledne užívali bruslaři novoroční bruslení na zamrzlých rybnících.

vydáno 2. ledna 2026  9:30

Výstava Vyraženo do kovu potrvá do dubna

ilustrační snímek

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou představuje unikátní pohled na historii tradičního sortimentu z regionu.

2. ledna 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.