Nehoda na D35 se podle policistů stala tak, že dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici. Na místě zasahují záchranné složky.
„Jedna osoba byla zraněna, poskytli jsme první pomoc a předali ji zdravotnické záchranné službě. Došlo také k většímu úniku provozních kapalin. Na místo byl povolán ropný kontejner,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
Na místě je několik hasičských jednotek.
„S lehkým zraněním hlavy jsme jednu osobu odvezli do nemocnice,“ řekl za záchranáře Břetislav Bolard.
Znovuotevření dálnice předpokládá policie podle dopravních informací ve 12.50 hodin.
Nehoda omezila provoz také na D1 na Přerovsku
Uzavřená byla dopoledne kvůli nehodě také dálnice D1 ve směru z Lipníku nad Bečvou na Přerov. U Oseka nad Bečvou havarovalo osobní auto, podle informací policie se převrátilo přes střechu. Nehoda se stala v 10:20 na 289. kilometru dálnice. Kolem 10:40 byl provoz obnoven jedním pruhem.
Ve vozidle cestovali dva lidé, na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Řidič utrpěl středně těžká poranění.
Okolnosti havárie policisté vyšetřují. „Ve vozidle cestovali dva lidé, kteří v něm zůstali po nehodě zaklíněni,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.