Dvojice nehod zkomplikovala provoz na D1 u Lipníka. Tři lidé jsou zranění

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:32aktualizováno  11:05
Dálnici D1 na Přerovsku okolo 292. kilometru dnes ráno na chvíli uzavřely dvě nehody ve směru na Prahu. Jednoho z celkem tří zraněných transportoval do nemocnice vrtulník. V oblasti se vytvořila kolona. V průběhu dopoledne bylo místo opět plně průjezdné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS JmK

Podle webu Dopravniinfo.cz se nehody staly před osmou hodinou u Lipníka nad Bečvou.

Na místě se vytvořila kolona, podle policie bylo před devátou hodinou místo průjezdném jedním pruhem. Před půl jedenáctou už řidiči z místa hlásili, že úsek je plně průjezdný a následky nehod jsou odklizeny.

Krajský mluvčí policie Libor Hejtman uvedl, že se ve směru z Lipníku nad Bečvou na Přerov staly dvě dopravní nehody zhruba 200 metrů od sebe.

Nehody skončily lehčími úrazy

Při jedné se srazila dvě osobní a jedno nákladního auto, což mělo za následek jednoho zraněného člověka.

Následně došlo k další kolizi. „Při této nehodě se srazila dvě osobní vozidla, kdy se řidič plně nevěnoval řízení a nestačil zareagovat na kolonu před ním a narazil do zpomalujícího automobilu, kde se zranil řidič,“ popsal Hejtman. Dechová zkouška na alkohol byla u řidičů negativní.

Celkově měli záchranáři hlášené tři zraněné a na místo letěl vrtulník. „Nakonec šlo naštěstí jen o lehčí úrazy. Řidič s podezřením na zlomeninu bérce byl transportován letecky na urgentní příjem do Olomouce. Jeden ze spolujezdců jen lehce odřený na hlavě a řidič z druhého vozidla s pohmožděním zad a hrudníku od pásu byli převezeni do nemocnice v Hranicích,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikisková.

Příčinami nehod se nyní zabývá policie. Na vině může být zúžení a nevěnování se řízení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

18. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř...

18. března 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení....

18. března 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

MetLife je opět na seznamu nejobdivovanějších společností Fortune World 2026

18. března 2026

Zatoulaný nákupní vozík ve Strašnicích

vydáno 18. března 2026  11:58

České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

ilustrační snímek

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům...

18. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:22,  aktualizováno  11:45

České firmy stále nevyužívají data z výroby naplno. Better Industry má řešení

18. března 2026  11:44

Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

ilustrační snímek

Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne...

18. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn

18. března 2026  11:41

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Za jednu jízdu tři pokuty. Tah mezi Opavou a Bruntálem hlídají nové radary

Řidič volkswagenu dostane za jednu jízdu mezi Bruntálem a Opavou tři oznámení o...

Tisíce aut denně a jen málo z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na...

18. března 2026  6:22,  aktualizováno  11:38

Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

18. března 2026  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.