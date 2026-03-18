Dvojice nehod zkomplikovala provoz na D1 u Lipníka. Tři lidé jsou zranění

Podle webu Dopravniinfo.cz se nehody staly před osmou hodinou u Lipníka nad Bečvou.
Na místě se vytvořila kolona, podle policie bylo před devátou hodinou místo průjezdném jedním pruhem. Před půl jedenáctou už řidiči z místa hlásili, že úsek je plně průjezdný a následky nehod jsou odklizeny.
Krajský mluvčí policie Libor Hejtman uvedl, že se ve směru z Lipníku nad Bečvou na Přerov staly dvě dopravní nehody zhruba 200 metrů od sebe.
Nehody skončily lehčími úrazy
Při jedné se srazila dvě osobní a jedno nákladního auto, což mělo za následek jednoho zraněného člověka.
Následně došlo k další kolizi. „Při této nehodě se srazila dvě osobní vozidla, kdy se řidič plně nevěnoval řízení a nestačil zareagovat na kolonu před ním a narazil do zpomalujícího automobilu, kde se zranil řidič,“ popsal Hejtman. Dechová zkouška na alkohol byla u řidičů negativní.
Celkově měli záchranáři hlášené tři zraněné a na místo letěl vrtulník. „Nakonec šlo naštěstí jen o lehčí úrazy. Řidič s podezřením na zlomeninu bérce byl transportován letecky na urgentní příjem do Olomouce. Jeden ze spolujezdců jen lehce odřený na hlavě a řidič z druhého vozidla s pohmožděním zad a hrudníku od pásu byli převezeni do nemocnice v Hranicích,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikisková.
Příčinami nehod se nyní zabývá policie. Na vině může být zúžení a nevěnování se řízení.
