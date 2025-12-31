Nehoda dvou nákladních vozidel uzavřela dálnici D1 ve směru na Olomouc

„Krátce před 18:00 jsme přijali oznámení o dvou haváriích nákladních vozidel. Dle zjištěných informací zde měly krátce po sobě havarovat do svodidel dvě nákladní soupravy,“ uvedl mluvčí.
Čtyřiačtyřicetiletý řidič prvního vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky a narazil do svodidel v levém jízdním pruhu.
„Řidič druhého vozidla měl zase havarovat do svodidel v pravém jízdním pruhu. Taktéž z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povrchu vozovky,“ řekl mluvčí.
Dodal, že poškozena byla nákladní auta i svodidla u silnice, nikdo ale nebyl zraněn. Vzhledem k neprůjezdnosti obou jízdních pruhů musela být dálnice ve směru na Olomouc uzavřena. Policisté odklánějí dopravu směrem na město Hranice.