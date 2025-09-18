Čelní střet dvou aut u Mohelnice. Hasiči vyprošťovali zaklíněnou ženu

Autor: iDNES.cz
  12:42aktualizováno  13:20
Provoz na silnici I/35 v Olomouckém kraji ve čtvrtek dopoledne zastavil čelní střet dvou vozidel mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Policisté dopravu odklánějí v Mohelnici na Zábřeh a v opačném směru na Městečko Trnávka. Při nehodě se zranili dva lidé. Komunikace je opět plně průjezdná.
Fotogalerie4

Nehoda na silnici mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. | foto: HZS Olomouckého kraje

„Po čelním střetu zůstala řidička zaklíněná pod palubní deskou. Využili jsem hydraulické vyprošťovací zařízení, odstřihli jsme dveře a opatrně jsme ji na páteřní desce dostali ven,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové žena utrpěla zlomeninu horní končetiny a další zranění. „Byla převezena na traumacentrum Fakultní nemocnice Olomouc,“ sdělila Mikisková.

„Zraněný muž sám vystoupil z auta. Utrpěl zhmožděninu hrudníku, i on byl převezen na traumacentrum,“ doplnila Mikisková.

K další nehodě došlo nedaleko, na dálnici poblíž Podolí u Mohelnice. kde došlo ke střetu motorkáře a osobního auta. „Poskytli jsme předlékařskou pomoc a zraněného muže jsme předali posádce vrtulníku Letecké záchranné služby,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Muž byl přepraven do Fakultní nemocnice Olomouc.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Turnovský pozemek v restituční kauze Walderode patří vdově, rozhodl soud

Soud v Semilech dnes v restituční kauze Walderode částečným rozsudkem rozhodl o vydání jednoho pozemku Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi des Fours Walderode. Nachází se v...

18. září 2025  12:22,  aktualizováno  13:21

Čelní střet dvou aut u Mohelnice. Hasiči vyprošťovali zaklíněnou ženu

Provoz na silnici I/35 v Olomouckém kraji ve čtvrtek dopoledne zastavil čelní střet dvou vozidel mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Policisté dopravu odklánějí v Mohelnici na Zábřeh a v opačném směru...

18. září 2025  12:42,  aktualizováno  13:20

Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Odvolací soud se začal zabývat případem úhynu skotu chovaného v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku. Prvoinstanční soud za to uložil bývalému řediteli společnosti Ekochov CMN Antonínu...

18. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Před 15 lety Věra Pohlová v anketě Metra „zakázala všechny ty internety“. Stala se z ní legenda

„Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala,“ odpověděla rezolutně 17. září 1999 důchodkyně Věra Pohlová na otázku týkající se zneužití informací o...

13. března 2012,  aktualizováno  18.9 13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obří průvod i unikátní vozovna. Pražská hromadná doprava o víkendu slaví 150 let své existence

O víkendu vyjede tramvajový průvod, otevřou se brány nové vozovny a hlavní město poděkuje lidem z dopravního podniku. Díky nim patří městská hromadná doprava v Praze k nejlepším na světě.

18. září 2025  12:56

David Pastrňák se připojuje k Team Visa pro zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina 2026

18. září 2025  12:56

NSS se zastal advokátky, která komentovala starostu, nesouviselo to s profesí

Advokátka Zuzana Candigliota se podle Nejvyššího správního soudu (NSS) nedopustila kárného provinění, když na facebooku s nadsázkou komentovala fotografii...

18. září 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Dobříšský hřbitov přijme ostatky padlého parašutisty Vladislava Soukupa

Ostatky válečného hrdiny Vladislava Soukupa, které byly více než 80 let uloženy v Perlacherském lese u Mnichova, se vrátí do Dobříše na Příbramsku. Slavnostní...

18. září 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná...

18. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Hudba, tanec a setkávání pod širým nebem se po prázdninách vrací na ulice Prahy 3. Cyklus Pražský Montmartre nabídne každou zářijovou středu koncerty rozmanitých žánrů
na různých náměstích Žižkova.

vydáno 18. září 2025  12:35

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Holešovice

Nové nádraží Praha - Bubny dostalo přezdívku Ementál podle děr ve střeše.

vydáno 18. září 2025  12:34

Hiolešovice

V Holešovické tržnici se rodí nová skulptura.

vydáno 18. září 2025  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.