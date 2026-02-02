Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu

„V sobotu 31. ledna jsme po půl deváté večer vyjížděli na silnici č. II/457 v katastru obce Travná u Javorníka k nehodě vozidla Opel,“ informovala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
„Podle zjištěných informací začal těsně před vozidlem padat pod náporem sněhu jehličnatý strom,“ popsala mluvčí. Řidič už nestihl dobrzdit a strom mu tak spadl přímo na auto.
Muž bez většího zranění z auta vystoupil a přivolal policisty. „Hmotnou škodu jsme vyčíslili na 150 tisíc korun,“ konstatovala policejní mluvčí Skoupilová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz