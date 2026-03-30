Dopravu na dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem dnes dopoledne zkomplikovala nehoda, při které řidič osobního auta narazil do pracovního stroje údržby silnic. Havárie se obešla bez zranění. Dálnice u Horní Moštěnice ve směru na Přerov byla necelou hodinu zcela uzařená, nyní je již průjezdný levý jízdní pruh, řekl ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman.
Havárie se stala ve směru na Přerov mezi exitem 227 a 279, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). "Řidič s největší pravděodobností usnul a narazil do vozidla údržby. Střet se obešel bez zranění, levý pruh je již otevřený," dodal mluvčí.