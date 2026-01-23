Řidička neoškrábala sklo, kvůli špatnému výhledu převrátila auto na střechu

Nehoda se stala ve čtvrtek ráno v obci Bernartice na Jesenicku.
„U řidičky byla na místě provedena dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě zjištěna,“ sdělila jesenická policejní mluvčí Aneta Przepiorová.
Škodu policisté předběžně vyčíslili na na 90 tisíc korun. „Při nehodě došlo k lehkému zranění řidičky a její spolujezdkyně. Ty byly převezeny k ošetření do jesenické nemocnice,“ doplnila Przepiorová.
Okolnosti a příčiny dopravní nehody policisté nadále vyšetřují.
