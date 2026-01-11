Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

Nehoda se stala v neděli dopoledne. „Ve směru od Štítů na Zábřeh je provoz uzavřen a odkláněn přes Bohutín. V opačném směru je provoz zachován,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová. Příčiny a okolnosti nehody policie zjišťuje.
Podle dostupných informací jde o letošní první oběť dopravních nehod v Olomouckém kraji. Loni na silnicích v kraji zemřelo při dopravních nehodách 24 lidí, předloni jich bylo 21.
