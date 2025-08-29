Nehoda se stala krátce před 19. hodinou mezi obcemi Malé Hradisko a Stínava.
„Dvaadvacetiletý řidič vozidla BMW jel na obec Malé Hradisko a pod vlivem mikrospánku po projetí mírné levotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucí dodávky Iveco,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Řidič s BMW poté skončil mimo vozovku. Následkem střetu obou vozidel se u BMW utrhlo levé přední kola, které poškodilo Volkswagen Passat jedoucí za dodávkou.
„Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Policisté odhadli škodu celkem na 290 tisíc korun,“ doplnil policejní mluvčí.
