Chlapec bez řidičáku boural do veřejného osvětlení. Od nehody utekl

„Krátce po čtvrté hodině ráno jsme přijali oznámení o havárii osobního vozidla na ulici Švýcarské nábřeží v Olomouci. Havarované vozidlo skončilo na střeše a jeho osádka z místa utekla,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté ji ale brzy vypátrali ve vedlejší Rokycanově ulici. Podle prvotních informací měl vozidlo Renault Thalia řídit mladistvý hoch. Ten jel směrem k ulici Velkomoravská.

„Při jízdě nepřizpůsobil rychlost, vyjel vpravo mimo vozovku, narazil nejprve do sloupu veřejného osvětlení, poté do zaparkovaného vozidla Kia a nakonec se vozidlem převrátil. Při nehodě byl zraněn řidič, spolujezdec a spolujezdkyně. Všichni byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ sdělil Hejtman.

Řidič nebyl pod vlivem alkoholu, ale zato měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Také nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a aktuálně má uloženy dva zákazy řízení. „Chlapec byl navíc v pátrání, protože utekl z výchovného ústavu. Okolnostmi nehody se vzhledem k věku mladistvého zabývají olomoučtí kriminalisté,“ dodal Hejtman.