Srážka auta s tramvají přerušila provoz na frekventované silnici v Olomouci

Autor: hvl
  10:32
Na frekventované ulici v centru Olomouce se v pátek ráno srazilo osobní vozidlo s tramvají. Havárie způsobila dvouhodinové zastavení provozu. Podle prvotních informací nedal řidič auta při odbočování přednost, nakonec skončil s otřesem mozku v nemocnici.

Nehoda zastavila v pátek ráno olomoucký provoz. (19. 09. 2025) | foto: ZZS Olomouckého kraje

Nehoda se stala před sedmou hodinou ranní na třídě Svobody. „62letý řidič při odbočování vlevo do ulice Remešova podle všeho nedal přednost přijíždějící tramvaji a došlo ke střetu,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Skoupilová zároveň vyloučila přítomnost alkoholu u obou řidičů. „Přesné okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodala.

„Tramvaj není formule.“ Za smrt ženy dostal řidič podmínku a zákaz řízení

Řidič automobilu utrpěl otřes mozku. Nejprve jej ošetřili záchranáři mířící k jinému pacientovi, poté řidiče převezla další záchranka do nemocnice. Cestující spěchající do práce opustili tramvaj ještě před příjezdem záchranné služby.

Kvůli přerušení provozu nabraly spoje jedoucí na a z hlavního nádraží zpoždění. Náhradní autobusová doprava vedla přes centrum, po deváté hodině už byl provoz obnoven.

