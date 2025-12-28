Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil

Ve vlaku cestovalo 65 lidí, které pomohli evakuovat hasiči. Doprava na trati v úseku mezi Bohdíkovem a Rudou nad Moravou je zastavena, uvedly České dráhy.
Nehoda se stala po 10:00 u Alojzova. „Řidič osobního auta zřejmě nerespektoval výstražný signál zabezpečovacího zařízení a vjel na přejezd, kde se střetl s projíždějícím vlakem, který jel ve směru od Hanušovic,“ uvedla policejní mluvčí. Auto skončilo na střeše, zraněný řidič skončil v péči zdravotnické záchranné služby. „Řidič zraněním i přes veškerou snahu záchranářů podlehl. Ve voze cestoval sám, nikdo ve ve vlaku zraněn nebyl,“ uvedla policejní mluvčí.
Cestující z vlaku následně přepravil náhradní autobus. „Zajistili jsme místo nehody, provoz na trati byl zastaven. Spolupracovali jsme s jednotkou Správy železnic, která si poté velení zásahu převzala. Nyní probíhá vyšetřování příčin a okolností srážky,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Podle informací Českých drah byla na trati zajištěna náhradní autobusová doprava. S omezením dráhy počítají zhruba do 13:00.
