Řidička si spletla brzdu s plynem, vjela na chodník a narazila do stromku

Autor: stk
  13:52aktualizováno  13:52
Chyba při ovládání vozu byla příčinou nehody, při níž řidička na Olomoucku při parkování najela na chodník. Naštěstí pro ni její přehmat odneslo jen auto a kovové ohrazení okrasného stromku.
Nehoda se stala v úterý před polednem na Masarykově náměstí v Uničově.

„Řidička chtěla zaparkovat vůz při pravém okraji komunikace, ale spletla si brzdový pedál s plynovým. Po jeho sešlápnutí vyjela na chodník, kde narazila do stromu s kovovým hrazením,“ shrnul policejní mluvčí Libor Hejtman.

Žena, u níž měla následná dechová zkouška negativní výsledek, vyvázla z nárazu bez zranění. Škody jsou předběžně vyčísleny na 153 tisíc korun.

Řidičku zradila ruční brzda

V regionu nešlo za poslední týden o jedinou nehodu, jejíž příčinou byla chyba při ovládání vozu. V sobotu skončila v nemocnici seniorka, která v Šumperku odjížděla z parkovacího místa.

„Při vyjíždění v ulici Gen. Svobody zapomněla povolit ruční brzdu. Protože kvůli tomu auto moc nejelo, sešlápla naplno plyn, ovšem vzápětí si příčinu problému uvědomila a ruční brzdu uvolnila. Následně se vůz prudce rozjel vpřed, přejel na druhou stranu parkoviště a čelně narazil do pravé strany zaparkovaného chevroletu,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Dechová zkouška měla u řidičky i v tomto případě negativní výsledek, zraněnou ženu převezla záchranná služba do místní nemocnice k vyšetření. Škody na obou vozech byly předběžně vyčísleny na 230 tisíc korun.

