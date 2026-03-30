Nejlepší webové stránky mezi obcemi v Olomouckém kraji má Velký Týnec

V regionálním kole soutěže webů a elektronických služeb měst a obcí Zlatý erb letos v Olomouckém kraji zvítězil Velký Týnec na Olomoucku. Druhé místo získaly Loštice na Šumpersku, třetí skončila obec Mořice na Prostějovsku. Výsledky krajského kola Zlatého erbu byly dnes vyhlášeny v Olomouci.
"Olomoucký kraj se rozhodl, že převezme štafetu poté, co centrální organizace soutěže Zlatý erb skončila. Nenecháme tak soutěž zaniknout a kvalitně odvedenou práci na webech obcí v kraji ohodnotíme sami," uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek (SPD). Do krajského kola se mohly přihlásit obce i města, která nejsou obcemi s rozšířenou působností, učinilo tak 14 z nich.
Porota hodnotila přehlednost a úplnost povinných informací, které obecní weby obsahují a posílají směrem k občanům, podnikatelům a dalším uživatelům. Odborníci se zaměřili také na to, jak jsou webové stránky nastaveny z pohledu nabízených služeb pro rodiny, návštěvníky a různé komunity, i na sociální sítě obcí a kybernetickou bezpečnost.
"Digitální komunikace mezi radnicí a občanem má nezastupitelný význam, webové stránky nejsou jen nástěnkou s výpisem zákonů a povinných údajů. Naopak jsou vizitkou obce a důležitým zdrojem informací,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Soutěže Zlatý erb má za cíl zvyšovat kvalitu digitální komunikace veřejné správy. V minulém ročníku v Olomouckém kraji zvítězily Zlaté Hory. V celostátním kole skončil první Jirkov na Chomutovsku.