Nejvíce odevzdaného elektroodpadu na obyvatele loni vykázal Olomoucký kraj

Nejvíce odevzdaného elektroodpadu v přepočtu na jednoho obyvatele loni vykázal Olomoucký kraj s průměrnou hodnotou 12,99 kilogramu. Následoval Jihočeský kraj s 10,86 kilogramu a Středočeský kraj s 9,26 kilogramu. Vyplývá to ze statistik kolektivního systému Elektrowin, který loni v celém Česku vybral 73.166 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Celková míra sběru se tak dostala na 72,25 procenta a překročila 65procentní hranici stanovenou zákonem o výrobcích s ukončenou životností. ČTK to dnes sdělil předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník.
V Olomouckém kraji loni lidé odevzdali kolektivnímu systému Elektrowin hlavně velké domácí spotřebiče, jako jsou pračky, myčky a sporáky. "V Olomouckém kraji, který se v přepočtu na obyvatele umístil nejlépe, lidé odevzdali více než 8200 tun elektroodpadu. Tím se podařilo ušetřit přibližně 29,5 milionu kWh elektrické energie, což například odpovídá energii potřebné pro více než 49 milionů mycích cyklů běžné myčky nádobí," uvedl Tvrzník.
Kromě rozšiřování své sběrné sítě se společnost Elektrowin podle Tvrzníka zaměřuje i na přímou spolupráci s veřejností. V loňském roce proto v krajských městech uspořádala putovní výstavu Recyklujeme pro budoucnost, která návštěvníkům ukázala, jak se ze starých spotřebičů stávají cenné suroviny.
Společnost Elektrowin vznikla v roce 2005 jako nezisková organizace založená výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Zaměřuje se na sběr, zpracování a recyklaci elektroodpadu. Kolektivní systém Elektrowinn disponuje sítí 12.000 sběrných míst a za dobu své existence zajistil recyklaci více než 46 milionů elektrospotřebičů o celkové hmotnosti přesahující 785.000 tun.