Hlídka celníků zastavila šestadvacetiletého řidiče uzbecké národnosti, jenž řídil dodávku s polskou registrační značkou, během kontrol na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Olomouc.
„Uvnitř byla přepravována téměř tuna kuřecího masa, k němuž sice řidič předložil doklady, avšak se samotnou přepravou si příliš hlavu nelámal. Vůz totiž nebyl vybaven chladicím zařízením, což je v rozporu s hygienickými předpisy,“ uvedl David Kubenz, mluvčí Celní správy pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.
„Po příjezdu pracovníků Státní veterinární správy bylo maso znehodnoceno,“ dodal.
Druhé porušení předpisů bylo administrativní. Celníci ho odhalili na dálnici D46 u Olomouce, kde kontrolovali polský kamion s řidičem stejné státní příslušnosti. V nákladovém prostoru vezl čtyři tuny kebabu určeného pro odběratele v pražských Holešovicích.
„Maso sice bylo přepravováno v chladicím zařízení, přeprava však nebyla řádně nahlášena příslušným správním orgánům, což představuje porušení platných předpisů. Tento případ je nadále v šetření Státní veterinární správy,“ nastínil Kubenz.
Za nenahlášení přepravy či nedodržení hygienických podmínek nyní hrozí oběma řidičům pokuta, jež může v krajním případě dosáhnout výše až deseti milionů korun.
„Spolupráce mezi celní správou a Státní veterinární správou probíhá na vysoké úrovni. Jejím hlavním cílem je ochrana zdraví obyvatel České republiky, zejména prostřednictvím kontroly a eliminace potravin nejasného nebo nelegálního původu,“ uzavřel mluvčí.