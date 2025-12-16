Dvaatřicetileté zdravotní sestře Michaele Knéslové z Nemocnice AGEL Přerov se narodila v únoru po rizikovém těhotenství vymodlená dcerka Patricie. Vážila pouhých 824 gramů a již dříve, než přišla na svět, potřebovala intenzivní lékařskou péči.
Aby toho nebylo málo, kvůli těžkému průběhu těhotenství se rodina nechtěla připravovat na příchod dítěte, ke kterému nemuselo dojít. V domácnosti tak nebyly základní věci pro novorozence, ani jedna plenka.
„V momentě, kdy se narodila naše krásná, malinkatá a vymodlená princezna, se nám obrátil život naruby. Malá bojovala o život v inkubátoru a já jsem přišla o svou největší oporu. Neměli jsme doma nic nachystáno, protože mé těhotenství bylo rizikové a nikdo nevěděl, zda vše dobojujeme až do porodu. A najednou jsem na vše zůstala sama,“ říká Michaela Knéslová.
Michaela zůstala s dcerkou hospitalizovaná, zatímco bylo nutné vyřešit mnoho administrativních, osobních i praktických záležitostí týkajících se smrti jejího partnera.
Kolegové Michaely z interního oddělení nezůstali k situaci její rodiny chladní a rozhodli se jí pomoci. Zapojila se celá nemocnice. „Darovali nám nespočet nádherných oblečků, hraček, ale také pomohli finančně,“ popisuje pomoc nemocničního personálu Michaela.
Do podpory se zapojila také Nadace Agel, která rodině zajistila potřebné vybavení pro péči o Patričku i stabilnější začátek jejich společného života.
„Chtěla bych z celého srdce poděkovat přerovské nemocnici a Nadaci Agel za obrovskou podporu v době, kdy to bylo nejvíce potřeba,“ vzkazuje Michaela všem svým kolegům.
„Jsme velmi rádi, že se na nás kolegové z Nemocnice Agel Přerov obrátili s prosbou o pomoc pro jejich kolegyni. Když jsme si přečetli její příběh, velmi nás to zasáhlo a popravdě jsme si i poplakali. Přejeme Michaele i Patričce hodně sil, naděje a štěstí na jejich nadcházející cestě životem,“ říká ředitelka nadace Lucie Dvořáková.
„Moje Patrička krásně prospívá. Už má přes pět kilo a život s ní mi z obrovské části nahrazuje chybějícího tatínka, kterého budu mít navždy v jejích krásných očích,“ dodává Michaela Knéslová.