Radost zkalená smutkem. Ženě se narodilo vymodlené dítě, zemřel jí však manžel

Rostislav Hányš
  11:52aktualizováno  11:52
V době, kdy zdravotní sestra Michaela Knéslová z Přerova sledovala svou nedonošenou novorozenou dceru bojovat o život v inkubátoru, zasáhla její rodinu velká rána. Náhle zemřel její partner a otec malé Patricie. Momenty, které měly být plné radosti, tak náhle zkalil smutek ze ztráty manžela a dceřina otce.
Fotogalerie4

Patricie Knéslová dělá mamince radost. | foto: Archív Michaely Knéslové

Dvaatřicetileté zdravotní sestře Michaele Knéslové z Nemocnice AGEL Přerov se narodila v únoru po rizikovém těhotenství vymodlená dcerka Patricie. Vážila pouhých 824 gramů a již dříve, než přišla na svět, potřebovala intenzivní lékařskou péči.

Aby toho nebylo málo, kvůli těžkému průběhu těhotenství se rodina nechtěla připravovat na příchod dítěte, ke kterému nemuselo dojít. V domácnosti tak nebyly základní věci pro novorozence, ani jedna plenka.

Patricie Knéslová dělá mamince radost.
Zdravotní sestra Michaela Knéslová s maličkou Patricií.
Patricie Knéslová dělá mamince radost.
Patricie Knéslová dělá mamince radost.
4 fotografie

„V momentě, kdy se narodila naše krásná, malinkatá a vymodlená princezna, se nám obrátil život naruby. Malá bojovala o život v inkubátoru a já jsem přišla o svou největší oporu. Neměli jsme doma nic nachystáno, protože mé těhotenství bylo rizikové a nikdo nevěděl, zda vše dobojujeme až do porodu. A najednou jsem na vše zůstala sama,“ říká Michaela Knéslová.

Michaela zůstala s dcerkou hospitalizovaná, zatímco bylo nutné vyřešit mnoho administrativních, osobních i praktických záležitostí týkajících se smrti jejího partnera.

Nemocnice zachránila nedonošené dítě, otec po 20 letech věnoval štědrý dar

Kolegové Michaely z interního oddělení nezůstali k situaci její rodiny chladní a rozhodli se jí pomoci. Zapojila se celá nemocnice. „Darovali nám nespočet nádherných oblečků, hraček, ale také pomohli finančně,“ popisuje pomoc nemocničního personálu Michaela.

Do podpory se zapojila také Nadace Agel, která rodině zajistila potřebné vybavení pro péči o Patričku i stabilnější začátek jejich společného života.

„Chtěla bych z celého srdce poděkovat přerovské nemocnici a Nadaci Agel za obrovskou podporu v době, kdy to bylo nejvíce potřeba,“ vzkazuje Michaela všem svým kolegům.

Jde o čas. Čtyřletý Kuba dostal šanci na uzdravení, odlétá na operaci do Bostonu

„Jsme velmi rádi, že se na nás kolegové z Nemocnice Agel Přerov obrátili s prosbou o pomoc pro jejich kolegyni. Když jsme si přečetli její příběh, velmi nás to zasáhlo a popravdě jsme si i poplakali. Přejeme Michaele i Patričce hodně sil, naděje a štěstí na jejich nadcházející cestě životem,“ říká ředitelka nadace Lucie Dvořáková.

„Moje Patrička krásně prospívá. Už má přes pět kilo a život s ní mi z obrovské části nahrazuje chybějícího tatínka, kterého budu mít navždy v jejích krásných očích,“ dodává Michaela Knéslová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:56

Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Ilustrační snímek

Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po...

16. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového Šaldova divadla

ilustrační snímek

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového divadla F. X. Šaldy. Nahradí Lindu Hejlovou Keprtovou, která na vlastní žádost skončí v této...

16. prosince 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Vítězem participativního rozpočtu ve Zlíně je oprava zastávky MHD i chodníku

ilustrační snímek

Nejvíce hlasů v osmém ročníku participativního rozpočtu ve Zlíně získala v kategorii velkých projektů oprava chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov. Z...

16. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Největší kvízová akce v Česku se po roce vrátí do Brna. V sobotu 7. února 2026 se v brněnském Bobycentru uskuteční třetí Kvíz Open, celodenní turnaj plný rozmanitých vědomostních otázek a týmové...

16. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

16. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Black Friday lámalo rekordy. Visa zároveň odhaluje výrazný nárůst zadržených podvodů

16. prosince 2025  12:31

LEPAS v klíčovém momentu globální klimatické politiky představuje čínskou zelenou odpovědnost v duchu udržitelné elegance

16. prosince 2025  12:29

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

Novoroční ohňostroje mají pravidelně v Protivíně na Písecku.

Většina měst v Jihočeském kraji ohňostroj neplánuje i kvůli novému zákonu. Uspořádají ho jen v Protivíně, kde starosta slibuje, že bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy. Třeboň a...

16. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Olej patří do speciálních nádob. Část Pražanů ho ale vylévá do kanalizace, ukázal průzkum

16. prosince 2025  12:18

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Adventní program v rožnovském skanzenu zpestří o víkendu Živý betlém

ilustrační snímek

Adventní program ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku zpestří o víkendu Živý betlém. Lidovou hru o narození Ježíše představí v...

16. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Radost zkalená smutkem. Ženě se narodilo vymodlené dítě, zemřel jí však manžel

Patricie Knéslová dělá mamince radost.

V době, kdy zdravotní sestra Michaela Knéslová z Přerova sledovala svou nedonošenou novorozenou dceru bojovat o život v inkubátoru, zasáhla její rodinu velká rána. Náhle zemřel její partner a otec...

16. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.