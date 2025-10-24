Od základové desky po čtvrté podlaží. Nemocnice ukázala, jak staví nový pavilon

Autor: dmk
  10:42aktualizováno  10:42
Za stavebníky, kteří mají na starost budování nového pavilonu B ve Fakultní nemocnici Olomouc, je rok práce. Ten nemocnice zachytila na časosběrném videu, které ukazuje, jak práce postupovaly. Do nového pavilonu se kromě urgentního příjmu přestěhují kliniky neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří i radiologická klinika, centrální operační sály a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Fakultní nemocnice poskytla video, na kterém dělníci postupují při stavbě pavilonu B od začátku. Napřed budují základovou desku, po stavbě se prohánějí míchačky s betonem, poté se nad ní vztyčí konstrukce a v okolí budoucího pavilonu se objeví vysoké jeřáby, jež mají stavbaři k dispozici.

Kamera zachycuje hladký postup prací, od budování přízemí až k současnému čtvrtému podlaží, které završilo rok stavební činnosti v areálu nemocnice.

Za stavebníky, kteří mají na starost budování nového pavilonu B ve Fakultní nemocnici Olomouc, je rok práce. Ten nemocnice zachytila na časosběrném videu, které ukazuje, jak práce probíhaly.
Za stavebníky, kteří mají na starost budování nového pavilonu B ve Fakultní nemocnici Olomouc, je rok práce. Ten nemocnice zachytila na časosběrném videu, které ukazuje, jak práce probíhaly.
Za stavebníky, kteří mají na starost budování nového pavilonu B ve Fakultní nemocnici Olomouc, je rok práce. Ten nemocnice zachytila na časosběrném videu, které ukazuje, jak práce probíhaly.
Za stavebníky, kteří mají na starost budování nového pavilonu B ve Fakultní nemocnici Olomouc, je rok práce. Ten nemocnice zachytila na časosběrném videu, které ukazuje, jak práce probíhaly.
20 fotografií

„Práce na hrubé stavbě pokračují podle plánu, dokončena jsou čtyři podlaží z celkových osmi (od třetího podzemního po první nadzemní) a v současnosti probíhají stavební práce v úrovni druhého nadzemního podlaží,“ popsal Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc (FNO).

Za rok dělníci na stavbě vykopali 157 491 tun zeminy, na betonáž využili 14 603 metrů krychlových betonu a do výztuží dali 1 827 tun oceli.

„Výstavba pokračuje podle harmonogramu, její dokončení je plánováno na první polovinu roku 2028. Nový pavilon B se stane centrálním bodem modernizovaného areálu Fakultní nemocnice Olomouc a zásadně rozšíří kapacity pro špičkovou medicínu v regionu,“ vysvětlil ekonomický náměstek ředitele FNO Tomáš Uvízl.

Olomoucká fakultní nemocnice začala stavět nový superpavilon za čtyři miliardy

Budova za zhruba 3,5 miliardy korun bez DPH má začít sloužit v polovině roku 2028 a bude sídlem několika významných klinik nemocnice. Pavilon B nahradil stejnojmenného předchůdce – nejstarší budovou v celém areálu FN Olomouc, které podle doby jejího vzniku přezdívali Franz Josef.

„Zda bude i vznikající novostavba ‚novým Franzem Josefem‘, se ukáže teprve v budoucnu,“ poznamenal mluvčí.

Pavilon Franz Josef jde k zemi, olomouckým pacientům sloužil 126 let

„Do nového pavilonu B se po dokončení přestěhují kompletně čtyři kliniky a také urgentní příjem, Radiologická klinika, Centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ vyjmenoval ředitel FNO Roman Havlík.

„Celkem zde bude umístěno 273 lůžek pro pacienty, z toho 51 na JIP, a řada specializovaných lékařských přístrojů včetně angiografických systémů,“ dodal.

V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží budou umístěny lůžkové jednotky jednotlivých klinik, páté nadzemní podlaží bude sloužit jako technické se strojovnami vzduchotechniky a chlazením.

Franz Josef

Historie původní budovy B se začala psát 1. dubna 1892. Objekt získal lidové pojmenování Franz Josef podle jména tehdejšího panujícího císaře a jeho dlouholeté epochy vlády. Nemocniční novostavba byla dokončena v roce 1896 a její éra skončila na sklonku roku 2023 kompletní demolicí.

„Podzemní část pavilonu nabídne rozsáhlé technické a provozní zázemí. Ve třetím podzemním podlaží vzniknou také garáže s kapacitou přes 150 parkovacích míst, zatímco první a druhé podzemní podlaží budou sloužit pro ambulantní provozy klinik,“ uvedl mluvčí.

„V přízemí budovy bude umístěna hlavní baterie deseti moderních operačních sálů, dospávací hala a po obvodu celého podlaží také jednotky intenzivní péče klinik. Nový pavilon B je klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj naší nemocnice jako takové,“ řekl Havlík.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla uvede českou premiéru amerického dramatu Vtip

Humor na hraně života slibuje sobotní premiéra amerického dramatu Vtip na Malé scéně plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Drama oceněné Pulitzerovou cenou uvidí diváci...

24. října 2025  11:57,  aktualizováno  11:57

V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

V citroënu, který ve středu vytáhli policejní potápěči ze dna lipenské přehrady, byli dva muži. Provedená pitva nalezených ostatků zároveň prokázala, že nezemřeli násilnou smrtí. Podle důvěryhodného...

24. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:23

Strašidelný palác v Liberci

Strašidelná stezka palácem, setkání se strašidly, strašidelná zahrada i doprovodný program pro děti.

24. října 2025  13:17

Blanenský fotbalový stadion v Údolní získá nové zázemí za 42 milionů Kč

Blanenský fotbalový stadion v Údolní ulici získá nové zázemí za 42 milionů korun. Projekt počítá s přestavbou nevyhovujícího objektu, novou přístavbou,...

24. října 2025  11:43,  aktualizováno  11:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Neratovický zimní stadion je v havarijním stavu, zůstane zatím uzavřený

Zimní stadion v Neratovicích na Mělnicku, který je v havarijním stavu, zůstane zatím zavřený. Vedení města bude řešit, zda budovu opravit, nebo postavit novou....

24. října 2025  11:37,  aktualizováno  11:37

Autista s nožem a vytištěným parte advokátky nechtěl vraždit, rozhodl soud

Retardovaný autista, který si připravil parte pro advokátku a jel za ní tramvají s nožem, se nechystal vraždit. Podle závěru Vrchního soudu v Praze se dopustil pouze přečinu nebezpečného vyhrožování....

24. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Přerovský festival Hudboslovení láká letos na jazz,rock i latinskoamerické rytmy

Celkem 12 koncertů, dvě cestovatelské besedy i akce pro děti nabídne tradiční přerovský festival hudby a slova Hudboslovení. Dramaturgie připravila pro...

24. října 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

10 tipů na pivní bary v Praze. Poradíme, kam za netradičními chutěmi

Už na konci července skončil legendární pivní bar Kulový blesk v centru Prahy. Dali jsme hlavy dohromady a přinášíme deset možností, kde ve stylu a s velkým výběrem zahnat hořkost. A nebo ji posílit,...

23. září 2025  18:50,  aktualizováno  24. 10. 13:44

Měření lesku i tloušťky zlacení. Vědci pomáhají s opravou olomouckého skvostu

Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) pomáhají restaurátorům s loni zahájenou obnovou sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je na Seznamu světového dědictví...

24. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nejvyšší soud potvrdil verdikt v kauze vědeckotechnického parku Buštěhrad

Nejvyšší soud (NS) potvrdil verdikt v dotační kauze vědeckotechnického parku v Buštěhradě na Kladensku. Odmítl dovolání jednatele parku Jiřího Mráčka, právníka...

24. října 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oslavy svátku svatého Martina v Kroměříži nabídnou žehnání vína i průvod

Oslavy svátku svatého Martina v Kroměříži nabídnou v úterý 11. listopadu jarmark i průvod městem s lampiony. Součástí akce Svatomartinské hodování bude...

24. října 2025  10:54,  aktualizováno  10:54

Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Architektonická studie navrhuje zásadní změnu podoby Velkého náměstí v Kroměříži. Historické centrum má být přívětivější k lidem. Místní radnice zadala zpracování architektonické studie, ze které...

24. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.