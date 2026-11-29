Nové prostory tvoří přednáškový sál pro teoretickou část a čtyři samostatné praktické učebny. Všechny místnosti jsou vybavené novorozeneckými resuscitačními lůžky napojenými na centrální přívod plynů a monitorovací technikou v podobě EKG, pulsních oxymetrů a monitorů dechu a trenažéry.
Za vznikem centra stojí podle mluvčí společnosti AGEL Radky Miloševské iniciativa lékařů novorozeneckého oddělení, která navázala na rozsáhlou modernizaci porodních sálů a oddělení. Využitím volných prostor vzniklo samostatné edukační zázemí, které neovlivňuje běžný provoz nemocnice.
Miloševská dodala, že záchrana novorozence v ohrožení života je zákrok, který lékaři nedělají každý den. Praktické dovednosti bez pravidelného opakování proto přirozeně klesají již během tří až šesti měsíců. Evropská resuscitační rada tedy doporučuje absolvovat kompletní kurz alespoň jednou ročně a doplňovat jej kratšími simulacemi v průběhu roku.
Kurz je navržen pro široké spektrum odborníků – neonatology, pediatry, gynekology, anesteziology, dětské sestry i porodní asistentky.
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„Praktická výuka komplexně pokrývá zprůchodnění dýchacích cest, provzdušnění a následnou ventilaci plic, nepřímou srdeční masáž i kanylaci pupečníkové žíly pro aplikaci léků,“ sdělila Miloševská.
První minuty po porodu mají zásadní vliv na další zdraví a život dítěte. V krizových situacích hraje klíčovou roli rychlá reakce a precizní souhra. Zatímco u dospělých pacientů bývají příčinou krizového stavu zpravidla srdeční potíže, u novorozenců je primární problém se zahájením spontánního dýchání kvůli nedostatku kyslíku během porodu.
„U novorozence po porodu, který vyžaduje resuscitaci, je prioritou zabránit prochladnutí a co nejdříve správně provzdušnit plíce. Tento úvodní krok vytváří předpoklad pro úspěšné zvládnutí všech eventuálních dalších potřebných navazujících opatření, jako je následná ventilace, nepřímá masáž srdce nebo podání léků,“ vysvětlil vedoucí kurzu Lubomír Dubrava z novorozeneckého oddělení Nemocnice AGEL Šternberk.