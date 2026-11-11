Nemocnice Šumperk zaměstná 15 zdravotníků z Filipín, hlavně sester

Personál Nemocnice Šumperk v polovině příštího roku posílí 15 zdravotníků z Filipín. Nemocnice se je rozhodla zaměstnat kvůli dlouhodobému nedostatku pracovníků na některých svých odděleních. Z téměř deset tisíc kilometrů vzdálených Filipín přicestuje do Šumperka deset všeobecných sester, tři sálové sestry a dva fyzioterapeuti. Všechny čeká několikaměsíční výuka češtiny, po příjezdu budou v jazykové a profesní přípravě pokračovat. ČTK to dnes sdělila mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Hanke.
"Náborem zdravotníků z Filipín nechceme nahrazovat naše stávající zaměstnance. Naším cílem je naopak zmírnění jejich pracovní zátěže personálním posílením především těch pracovišť, která se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků. Chceme, aby naši zdravotníci měli pro svou náročnou práci dostatečnou podporu a aby nemocnice dokázala i v dalších letech zajistit kvalitní péči o pacienty z našeho regionu," uvedla náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči Nemocnice Šumperk Martina Souralová.
Kandidáty vybíraly minulý týden v Manile ve spolupráci s personální agenturou Kasea CZ všeobecná sestra z šumperského oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Svatava Mitrofanová a fyzioterapeutka Adéla Kašparová. Uchazeči museli mít vysokoškolské zdravotnické vzdělání, nejméně dva roky souvislé praxe a aktivně působit v oboru.
"Všichni kandidáti procházejí kontrolou vzdělání a dosavadních zkušeností, odbornými pohovory i praktickými zkouškami. Při nich prokazují nejen znalost jednotlivých zdravotnických činností, ale také schopnost správně a systematicky postupovat v konkrétních situacích," řekla ředitelka personální agentury Kasea CZ Gabriela Pchálková.
Vybraní filipínští zdravotníci se nyní budou několik měsíců učit česky. Výuka se zaměří na běžnou komunikaci, zdravotnickou terminologii a situace, s nimiž se budou setkávat při péči o pacienty. Po nástupu mají zdravotníkům se zapracováním pomáhat určení školitelé. "Novým kolegům pomohou zorientovat se v provozu, pracovních postupech i fungování týmu," dodala Souralová. Nemocnice využije také zkušenosti se začleňováním ukrajinských sester a lékařů.
Zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín podle údajů úřadu práce v Česku přibývá. Na konci března jich úřad práce evidoval 14.923. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil. Meziročně se zvedl o 42 procent. Kromě průmyslu má Česko zájem o filipínské pracovníky také pro působení ve zdravotnictví a sociálních službách. Firmy mají o zahraniční pracovníky z Filipín velký zájem, vláda proto plánuje navýšit kvóty pro jejich nábor.
Nemocnice Šumperk je soukromá nemocnice poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200.000 obyvateli. Nemocnice má dvě desítky oddělení a za posledních deset let investovala do svého rozvoje téměř 1,5 miliardy korun.