Budoucí kolegy nemocnice vybrala v téměř deset tisíc kilometrů vzdálené Manile. V polovině příštího roku nastoupí deset všeobecných sester, tři perioperační sestry a dva fyzioterapeuti. Všichni prošli důkladným odborným výběrem a nyní je čeká několikaměsíční jazyková příprava.
Minulý týden se z Filipín vrátily všeobecná sestra z oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče Svatava Mitrofanová a fyzioterapeutka Adéla Kašparová. Na Filipíny vyrazily spolu, aby ve spolupráci s personální agenturou Kasea CZ vybraly celkem 15 lidí pro posílení šumperských týmů.
„Náborem zdravotníků z Filipín nechceme nahrazovat naše stávající zaměstnance. Naším cílem je naopak zmírnění jejich pracovní zátěže personálním posílením především těch pracovišť, která se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků,“ uvedla náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči Nemocnice Šumperk Martina Souralová.
„Uvědomujeme si, že nábor pracovníků ze zahraničí není jediným řešením složité personální situace ve zdravotnictví, může ale být jednou z cest, jak ji dlouhodobě stabilizovat,“ dodala Souralová. Konkrétní profesní zaměření vybraných kandidátů podle ní vychází z aktuálních personálních potřeb nemocnice.
Aby se mohli filipínští zdravotníci ucházet o práci v Česku, musí mít vysokoškolské zdravotnické vzdělání, nejméně dva roky souvislé praxe a aktivně působit v oboru. Posuzují se rovněž jejich komunikační schopnosti, motivace, předpoklady pro zvládnutí češtiny a připravenost na dlouhodobou práci v jiném zdravotnickém a kulturním prostředí.
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„Všichni kandidáti procházejí kontrolou vzdělání a dosavadních zkušeností, odbornými pohovory i praktickými zkouškami. Při nich prokazují nejen znalost jednotlivých zdravotnických činností, ale také schopnost správně a systematicky postupovat v konkrétních situacích,“ vysvětlila ředitelka personální agentury Kasea CZ Gabriela Pchálková.
Filipínské zdravotníky čeká v následujících měsících intenzivní jazyková příprava. Ta se zaměří na běžnou komunikaci, zdravotnické názvosloví i situace, se kterými se zdravotníci setkají při péči o pacienty. Jejich výsledky, pokrok a motivace se budou podle nemocnice ještě před příjezdem do Šumperku průběžně vyhodnocovat. Ve výuce českého jazyka budou pokračovat i po svém příjezdu, kdy se zároveň začnou seznamovat s nemocničním provozem.
Nemocnice už nyní připravuje systém podpory, který novým kolegům usnadní začlenění do pracovního prostředí, seznámení s chodem oddělení i každodenní komunikaci se spolupracovníky. „Na jednotlivých pracovištích budou vybraní školitelé, kteří novým kolegům pomohou zorientovat se v provozu, pracovních postupech i fungování týmu,“ doplnila Martina Souralová.
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Filipíny patří dlouhodobě mezi významné země, odkud přicházejí zdravotničtí pracovníci do nemocnic po celém světě. Šumperská nemocnice připomíná, že filipínští zdravotníci běžně působí například ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Rakousku, Austrálii, Japonsku nebo v zemích Blízkého východu a jsou zvyklí pracovat v mezinárodním prostředí. Filipíny jsou převážně křesťanskou zemí s historickým evropským vlivem.
„Zdravotníci z Filipín jsou ve světě velmi žádáni nejen z důvodu své vysoké odbornosti a kvalifikace, ale i empatie k pacientům. Je to proto, že se ke každému pacientovi chovají tak, jako by to byl jejich rodinný příslušník. Věřím, že tento přístup v budoucnu ocení i pacienti Nemocnice Šumperk,“ řekla Pchálková.
Spolu s dobrou znalostí angličtiny, vysokou pracovní motivací a ochotou učit se česky to podle ní vytváří dobré předpoklady pro začlenění do českého zdravotnického prostředí.