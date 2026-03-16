Nemocnice Šumperk začala vyšetřovat na magnetické rezonanci i o víkendech

Nemocnice Šumperk začala dělat vybraná vyšetření na magnetické rezonanci také o víkendech, což by podle jejího vedení mohlo zkrátit čekací dobu. Objednávat pacienty na víkendové termíny může nemocnice díky dodatku ke smlouvě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, který zrušil dosavadní strop na počet poskytnutých vyšetření pomocí magnetické rezonance. ČTK to dnes sdělila mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Hanke.
Na pracovišti magnetické rezonance v šumperské nemocnici absolvuje vyšetření přibližně 5000 pacientů ročně, průměrná čekací doba činí zhruba dva měsíce. "Nově začneme pacienty objednávat na plánovaná vyšetření také o víkendu. Věříme, že tento krok bude mít vliv nejen na celkový počet vyšetření, ale může se pozitivně odrazit také na délce čekací doby," uvedla lékařka Irena Müllerová z pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Šumperk.
Magnetická rezonance patří mezi nejdůležitější zobrazovací metody. Nastupuje především tehdy, když si lékaři nedokážou detailně zobrazit části lidského těla pomocí rentgenu, ultrazvuku nebo počítačové tomografie. Nejčastěji pomáhá zobrazit vnitřní orgány a využívá se při diagnostice celé řady onemocnění, a to od od neurologických přes ortopedická až po kardiologická nebo onkologická. "Často ji používáme k vyšetření mozku a míchy. Pomáhá například při diagnostice mozkových nádorů, mrtvice, roztroušené sklerózy, epilepsie a dalších neurologických onemocnění," uvedla Müllerová.
Nemocnice Šumperk otevřela pracoviště magnetické rezonance v roce 2017. Před dvěma lety ho vybavila technologií rekonstrukce obrazu využívající umělou inteligenci, což v některých případech podle Müllerové vedlo ke zkrácení délky vyšetření a zároveň zlepšení kvality výsledných snímků. Díky tomu pacienti tráví v tunelu magnetické rezonance méně času, což oceňují zejména lidé trpící klaustrofobií. Zkrácení skenování zároveň snižuje riziko pohybu během vyšetření, a tím i potřebu opakovaných snímků. Moderní technologie podle Müllerové navíc usnadňuje vytváření takzvaných 3D sekvencí, které jsou dnes pro detailní hodnocení vyšetření velmi důležité.
Nemocnice Šumperk je soukromá nemocnice poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200.000 obyvateli. Má 24 oddělení, která jsou zároveň akreditovanými pracovišti a podílí se na dalším profesním vzdělávání mladých lékařek a lékařů. Za posledních deset let investovala nemocnice do svého rozvoje téměř 1,5 miliardy korun.