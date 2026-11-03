Nemocnice Šumperk zavede na urgentním příjmu nový systém třídění pacientů

Nemocnice Šumperk zavede od středy na svém urgentním příjmu nový systém třídění akutních pacientů podle závažnosti jejich zdravotního stavu. Pacienty rozdělí do pěti kategorií, od stavů vyžadujících okamžitou pomoc až po méně závažné případy. O pořadí ošetření nebude rozhodovat čas příchodu ani to, zda pacienta přivezla záchranná služba. Urgentním příjmem šumperské nemocnice ročně projde zhruba 90.000 lidí. ČTK to dnes sdělila mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Hanke.
"Novému triážnímu systému budou podléhat všichni pacienti s akutními zdravotními obtížemi, ať už je do nemocnice přiveze zdravotnická záchranná služba nebo pomoc vyhledají sami. Cílem změn je zpřehlednit organizaci provozu, usnadnit pacientům orientaci a zajistit, aby se zdravotníci mohli přednostně věnovat těm, kteří potřebují pomoc nejrychleji," uvedla Hanke.
Zdravotní stav pacientů po příchodu na urgentní příjem posoudí takzvaná triážní sestra. Podle závažnosti obtíží jim přidělí prioritu a zařadí je do příslušné ambulance. Nejvyšší priorita bude určena pacientům, kteří potřebují okamžité vyšetření a léčbu včetně podpory životních funkcí. "U druhé priority je to do 15 minut, u třetí do 60 minut a u čtvrté do 180 minut. U páté priority, která se týká pacientů bez náhlé změny zdravotního stavu a bez potřeby akutní péče, může čekací doba dosáhnout až šesti hodin," uvedl primář urgentního příjmu Igor Ziegelheim.
Podle Ziegelheima může pacient přivezený zdravotnickou záchrannou službou čekat déle, pokud jeho stav nevyžaduje přednostní péči. Naopak člověka, který přijde do nemocnice sám, mohou lékaři ošetřit dříve, pokud zdravotníci vyhodnotí jeho stav jako závažnější. "Na urgentním příjmu se denně setkáváme s velkým množstvím pacientů a jejich zdravotní obtíže se výrazně liší v závažnosti. Naším úkolem je především zajistit včasnou péči těm, kteří ji potřebují nejrychleji," uvedla náměstkyně pro léčebnou péči Nemocnice Šumperk Zuzana Vlachová.
Šumperská nemocnice zároveň zavedla nový samoobslužný vyvolávací systém pro objednané i neobjednané pacienty. Po příchodu si pacient na jednom ze dvou terminálů zvolí důvod návštěvy a dostane pořadové číslo. Objednaní pacienti tříděním procházet nebudou. Neobjednané pacienty s akutními obtížemi čeká po registraci posouzení zdravotního stavu. Nemocnice od změn očekává přehlednější organizaci provozu a lepší orientaci pacientů.
Nemocnice Šumperk je soukromá nemocnice poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200.000 obyvateli. Nemocnice má dvě desítky oddělení a za posledních deset let investovala do svého rozvoje téměř 1,5 miliardy korun.