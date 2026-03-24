Nemocnost v Olomouckém kraji klesá jen zvolna, na Prostějovsku stále epidemie

Nemocnost v Olomouckém kraji klesá zatím jen zvolna, hygienici evidují 1458 případů akutních respiračních infekcí na 100.000 obyvatel. V mezitýdenním srovnání jde o pokles o 1,6 procenta, sdělila ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Nejvyšší nemocnost zůstává na Prostějovsku, kde počet nemocných stále překračuje epidemický práh. Nemocnost se tam oproti předchozímu týdnu ještě zvýšila.
"Vývoj epidemiologické situace odpovídá běžnému průběhu respirační sezony. Při okresním srovnání zůstává nejvyšší nemocnost v okrese Prostějov, kde aktuálně čítá 2170 případů na 100.000 obyvatel," uvedla Koutná. Minulý týden počet akutních respiračních onemocnění v tomto okrese dosahoval 1979 případů na 100.000 obyvatel.
Následují okresy Olomouc s 1604 případy akutních respiračních onemocnění na 100.00 obyvatel a Přerov s 1260 případy. Naopak na severu Olomouckého kraje je nemocnost již pod hranicí jednoho tisíce případů, na Šumpersku hygienici evidují 987 případů na 100.000 obyvatel a na Jesenicku 476, doplnila Koutná. Nejvíce nemocných zůstává mezi dětmi do pěti let věku, naopak nejméně ve věkové kategorii nad 65 let.
Hygienici za uplynulý týden evidovali 29 případů chřipkových onemocnění na 100.000 obyvatel, což ve srovnání s předchozím týdnem představuje pokles o 3,3 procenta. Od začátku sezony zaznamenali 24 závažných případů chřipky, přičemž u 22 z nich byla laboratorně potvrzena chřipka typu A. Šest případů skončilo úmrtím pacientů, dodala mluvčí hygieniků.