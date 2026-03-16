Nemocnost v Olomouckém kraji po dvou týdnech stagnace nepatrně vzrostla

Nemocnost v Olomouckém kraji po dvou týdnech stagnace opět nepatrně vzrostla. Hygienici zaznamenali za uplynulý týden 1481 případů akutních respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel, což je nárůst v mezitýdenním srovnání o 6,2 procenta. I nadále zůstává nejvyšší nemocnost na Prostějovsku, kde počet případů stále atakuje téměř dvoutisícovou hranici, sdělila dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
"Epidemická situace zůstává bez výraznějších změn. Tento vývoj odpovídá běžnému průběhu respirační sezony," uvedla mluvčí hygieniků. Při okresním srovnání zůstává nejvyšší nemocnost v okrese Prostějov, kde aktuálně čítá 1979 případů na 100.000 obyvatel. Následují okresy Olomouc s 1548 případy, Přerov s 1386 a Šumperk s 1272 případy na 100.000 obyvatel. Nejméně nemocných je nadále na Jesenicku, kde je 477 případů na 100.000 obyvatel.
Mezi nemocnými stále převládají děti do pěti let věku, naopak nejméně případů je u osob nad 65 let.
V uplynulém týdnu měli hygienici nahlášeno 30 případů chřipkových onemocnění na 100.000 obyvatel, což ve srovnání s předchozím týdnem představuje pokles o 18,9 procenta. Od začátku sezony bylo v Olomouckém kraji evidováno 24 závažných případů chřipky, přičemž u 22 z nich byla laboratorně potvrzena chřipka typu A. Šest případů skončilo úmrtím pacientů, dodala Koutná.
Hygienici i nadále doporučují lidem dodržovat základní hygienická opatření. Vyzývají především, aby lidé s příznaky respirační infekce, jako je rýma, kašel či horečka, zůstali doma a vyhnuli se kontaktu s ostatními. Předejdou tak šíření nákazy. Doporučují také posilování imunity vyváženou stravou, dostatkem spánku a pravidelnou fyzickou aktivitou.