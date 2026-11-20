Termín bude podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé zřejmě vyhlášen na některou z lednových sobot.
„V případu voleb v Želechovicích jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda a probíhá prověřování věci podle trestního řádu. K věci byl vyžádán rozsudek krajského soudu,“ uvedl mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán.
Soud obdržel kvůli okolnostem voleb v této obci s 250 obyvateli pět podání, podle nich v obci během voleb někdo narušil uzamčení a úřední pečeť volební místnosti. Starosta obce Antonín Hampl (Želechovice - naše obec, náš domov) označil stížnosti opozičních kandidátů za vyvrcholení předvolebního boje. Odmítl, že by se do místnosti někdo protiprávně dostal a manipuloval s hlasy.
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V Želechovicích někdo vnikl do volební místnosti, volby se budou opakovat
Olomoucký krajský soud, který věc projednal veřejně 9. listopadu, však dal stěžovatelům za pravdu a volby v obci prohlásil za neplatné. Podle rozsudku někdo vnikl do volební místnosti v noci mezi volebními dny, tedy z 9. na 10. října.
Soudce Michal Jantoš uvedl, že o tom svědčí otevřené dveře, ale i porušení zapečetěné pásky s chybějícími podpisy členů volební komise na volební urně. Pachatel tak mohl manipulovat s obsahem schránky, uvedl soud. Nehodnotil, kdo tak učinil, to je podle soudu věcí policie.
Soud svým rozhodnutím nařídil opakované hlasování, nikoli opakování celého volebního procesu. „Opakovaného hlasování se tak zúčastní stejní kandidáti jako při řádných volbách. Taktéž zůstává totožné obsazení okrskové volební komise,“ řekla mluvčí resortu vnitra Hana Malá. V Želechovicích podle ČSÚ byly ve volbách podány tři kandidátky.
Malá doplnila, že ministr vnitra má povinnost vyhlásit termín opakovaného hlasování do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu. „Z hlediska organizační i finanční efektivity ministerstvo vnitra standardně připravuje vyhlášení jednotně pro všechny obce, kterých se rozhodnutí soudů týkají. Předpokládáme proto, že termín opakovaného hlasování bude stanoven na některou lednovou sobotu,“ dodala mluvčí.
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Otevřel někdo zapečetěnou urnu? Soud prověří průběh voleb v Želechovicích
Hlasování se podle zákona koná v jednom dni, a to od 7:00 do 22:00. Ve výkonu svých funkcí do ustavení nového vedení obce pokračují dosavadní starosta, místostarosta a rada obce.