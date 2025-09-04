Pacienti nového neurologické oddělení v Přerově mají i vlastní tělocvičnu

Projekt za více než 30 milionů korun, jehož hlavním investorem je Olomoucký kraj, přináší pacientům vyšší úroveň péče a personálu efektivnější pracovní prostředí, řekli dnes novinářům zástupci nemocnice. Rozšířila se i kapacita oddělení.
Podle primářky oddělení Eleny Švamberkové je hlavním přínosem navrácení neurologie do budovy interních oborů, v posledních letech bylo umístěno v budově chirurgických oborů.
„To bylo pro personál i pacienty náročné vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých částí neurologie,“ uvedla primářka.
Nové uspořádání podle ní výrazně zkrátilo vzdálenosti mezi jednotkou intenzivní péče, příjmovou ambulancí, urgentním příjmem a samotným neurologickým oddělením.
Kapacita oddělení se rozšířila z původních 25 na 27 lůžek, pacientům slouží dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje. K dispozici je také jeden nadstandardní jednolůžkový pokoj.
„Klidné a estetické prostředí je velmi důležité pro naše pacienty. Jejich zdravotní stav je pro ně významnou a nepříjemnou životní změnou, kterou potřebují nějakým způsobem zpracovat, čemuž nové prostory lépe napomáhají. Menší počet pacientů se mezi sebou lépe přizpůsobí, každý má své potřeby, jiný režim spánku a bdění,“ podotkla Švamberková.
Lepší prostory
Oddělení disponuje dvěma vyšetřovacími místnostmi pro lékaře, které zajistí soukromí při vyšetřování a přijímání pacientů.
Tělocvična umožní fyzioterapeutům kvalitnější instruktáž léčebného tělocviku. Nově uspořádané inspekční pokoje lze využít i jako edukační místnost nebo pro pracovní schůzky.
Nové prostory umožňují také lepší monitorování imobilních pacientů a závažných stavů pomocí velkoplošné obrazovky.
„V kombinaci s novým oddělením lůžkové rehabilitace se přerovská nemocnice stává místem, kde pacient dostane komplexní neurologickou péči od prvního vyšetření až po následnou léčbu. Naším cílem je, aby přerovská nemocnice získala statut iktového centra a stala se referenčním pracovištěm pro celý region,“ uvedl Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční, pod kterou přerovská nemocnice spadá.