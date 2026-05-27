Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi otevře tento pátek téměř 200 objektů

Bezmála 200 kostelů, kaplí, modliteben i dnes už zaniklých sakrálních objektů se tento pátek zapojí do Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi. Tradiční celovečerní akce nabídne návštěvníkům komentované prohlídky, koncerty, výstavy, hry pro děti i netradiční setkání s duchovním prostředím, sdělil ČTK mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Letošním tématem je odvaha - pořadatelé chtějí lidi povzbudit k tomu, aby vstoupili do kostelů i bez předchozí zkušenosti s církevním prostředím.
"Tradiční celovečerní akce Noc kostelů bude prezentovat známá místa v nečekaném světle jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu. Letošní téma odvahy přímo vybízí k odvaze vstoupit do kostela a třeba se jen zastavit," uvedl k letošnímu ročníku diecézní koordinátor akce David Mikša.
Program propojí duchovní rozměr s kulturou, hudbou i komunitními aktivitami. Organizátoři připravili například večery chval, koncerty, historické přednášky, komentované prohlídky věží či sakristií nebo tematické hry pro děti i dospělé. Podrobný program je dostupný na webu akce i v mobilní aplikaci, která umožňuje sestavit si vlastní trasu návštěv a využít elektronický poutnický pas.
Například v Domašově nad Bystřicí na Olomoucku čeká návštěvníky dobrodružná poznávací hra doplněná výstavou fotografií a večerem chval s kytarovým doprovodem. V Drahanovicích se program rozšíří i mimo kostelní prostory - vedle komentovaných prohlídek kostela sv. Jakuba je v plánu i archeologická a historická talkshow v Galerii U Kalicha nebo hudební hity v Černé věži. Prostějovský kostel Povýšení svatého Kříže nabídne zážitek v podobě vyhlídky na město z kostelní věže a romantické projížďky po náměstí v historickém kočáru. V Přerově se v kostele sv. Vavřince otevře sakristie i věž, pro děti je připravena pátrací hra a dospělí mohou debatovat s farářem na jakékoliv téma.
Zapojí se i sever Olomouckého kraje - Rapotín na Šumpersku letos Nocí kostelů zahajuje oslavy 150 let od posvěcení chrámu, v programu je společné zvonění, dětské divadlo o sv. Františkovi a cestopisné promítání o pěší pouti do Říma. V šumperském kostele sv. Jana Křtitele se večer odehraje vědomostní úniková hra pro děti i dospělé, kterou doplní výstava liturgických ornátů a koncert židovských písní v podání uskupení Avonotaj.
Noc kostelů se každoročně koná napříč Českou republikou a otevírá veřejnosti také běžně nepřístupná nebo méně navštěvovaná sakrální místa. Cílem akce je představit kostely nejen jako duchovní centra, ale také jako významnou součást kulturního a společenského života obcí a měst. Letos je do akce přihlášeno 1870 kostelů a modliteben.