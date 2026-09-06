Noc vědy v Olomouckém kraji nabídne desítky akcí, hlavním tématem je komunikace

Desítky akcí zaměřených na vědu, výzkum a jejich popularizaci nabídne na konci září Noc vědy v Olomouckém kraji. Program se uskuteční v Olomouci, Přerově, Prostějově, Hlubočkách a Jeseníku. Návštěvníci se mohou těšit na pokusy, workshopy, kvízy, přednášky, projekce, exkurze či komentované ukázky. Letošní ročník se zaměří na komunikaci, a to od způsobů dorozumívání v přírodě až po komunikaci s lidmi se smyslovými postiženími nebo využívání umělé inteligence. Noc vědy se uskuteční 25. září, sdělili ČTK pořadatelé.
Největší část programu v regionu připravuje Univerzita Palackého v Olomouci (UP), která otevře veřejnosti své fakulty, interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, Vědeckotechnický park a vědecký ústav CATRIN.
Programová nabídka reflektuje ústřední téma letošního ročníku, jímž je komunikace. "V době sociálních sítí a rozmachu umělé inteligence je toto téma velmi aktuální. Návštěvníci Noci vědy se prostřednictvím workshopů, komentovaných ukázek, kvízů i výstav dozví více o tom, jak se komunikovalo v dávné historii, jak se spolu dorozumívají rostliny nebo včely, jaké je tajemství piktogramů i jak komunikovat s lidmi se smyslovými postiženími," uvedl koordinátor akce Ondřej Martínek.
Vedle Univerzity Palackého nabídne lákavý program také Fakultní nemocnice Olomouc, mezi partnery Noci vědy dále patří In-HUB Přerov, Technologický klub Prostějov či Gymnázium Jeseník. Kompletní přehled zapojených institucí z Olomouckého kraje a podrobnější informace najdou zájemci na webu akce. "Již nyní je zde zveřejněno více než 70 programových položek včetně anotací a každým dnem přibývají další. Noc vědy bude letos opět nabitá zážitky," doplnil Martínek. K rychlejší přepravě návštěvníků po Olomouci bude stejně jako v minulých letech sloužit speciální autobusová linka. Ta je bezplatná stejně jako celý program Noci vědy.
Celorepubliková popularizační akce s původním názvem Noc vědců loni oslavila dvacáté výročí; letos název změnila na Noc vědy. "Změna názvu na Noc vědy reflektuje společenskou poptávku po genderově neutrálním pojmenování. Náplň akce a její charakter zůstávají stejné - zábavnou a atraktivní formou propagovat vědu a výzkum ve všech jejich podobách," dodal Martínek.
Do letošního programu Noci vědy se zapojí více než 120 institucí z celé České republiky, od vysokých, středních a základních škol přes science centra, muzea a hvězdárny po ústavy Akademie věd ČR.