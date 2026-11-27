V Olomouckém kraji od čtvrtečního odpoledne napadlo místy přes deset centimetrů sněhu. Všechny silnice jsou dnes ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic a krajské správy silnic. Husté sněžení už v kraji ustalo, hlavně na Šumpersku a Jesenicku se ještě vyskytují sněhové přeháňky.
"Sněžilo celou noc a tady v Jeseníku napadlo do deseti centimetrů sněhu, ve vyšších polohách o něco více. V terénu máme všechnu techniku, žádné komplikace v dopravě hlášeny zatím nejsou," řekl ČTK dispečer jesenické správy silnic. Na hlavních silničních tazích i chemicky ošetřovaných silnicích druhé a třetí třídy leží rozbředlý sníh, na méně frekventovaných silnicích je vrstva ujetého sněhu s posypem. Sjízdná je i silnice přes Červenohorské sedlo, která spojuje horské okresy Šumperk a Jeseník.
Sněžení v Jeseníkách už podle dispečera slábne, místy přechází do mrholení. Díky chemickému posypu nejsou problémy s namrzáním vozovek. Utišil se i vítr. "Sněhové jazyky v noci vznikaly pouze v okolí Ostružné, jinde byl klid," podotkl dispečer. Podobná situace je také na sousedním Šumpersku. S rozbředlým sněhem na silnicích a dálnicích musí ráno počítat řidiči také na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Kvůli horší sjízdnosti silnic zhoustla doprava v Olomouci. Autobusy MHD mají zpoždění až 20 minut.
Hasiči v Olomouckém kraji od čtvrtečních 15:00 do dnešních 08:00 evidovali v souvislosti se sněžením 16 vážnějších dopravních nehod, z nichž téměř polovina se stala na Přerovsku. Dnes ráno podle mluvčí Lucie Balážové zasahovali například u převrácené dodávky v příkopu vedle dálnice D1 nedaleko Hranic. Zraněného řidiče převzali zdravotničtí záchranáři. U Bochoře na Přerovsku narazilo osobní auto do signalizačního zařízení u železničního přejezdu. Nehoda omezila provoz na železniční trati, nikdo se nezranil.
Na Jesenicku hasiči pomocí vyprošťovacího jeřábu vytáhli zpět na vozovku kamion, který částečně sjel do příkopu na silnici I/60 mezi Žulovou a Vlčicemi a blokoval část komunikace. Silnice byla po dobu zásahu uzavřená, nyní by podle hasičů měla být se zvýšenou opatrností průjezdná.
Ve čtvrtek večer se na silnici I/35 u Černotína na Přerovsku čelně srazila dvě osobní auta, jeden člověk se zranil. Na silnici I/47 u Prosenic se ve čtvrtek večer střetlo osobní auto s autobusem, nehoda se obešla bez zranění. Mezi Červenkou a Královou na Olomoucku hasiči ve čtvrtek vpodvečer vyprostili dva lidi z dodávky, která se převrátila do příkopu. Oba předali zdravotnickým záchranářům.
Česko ve čtvrtek zasáhlo první výraznější sněžení nadcházející zimy. V mnoha regionech to zkomplikovalo dopravu.