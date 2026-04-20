„Asi bychom byli pod mostem.“ Lidem v nouzi pomáhá nový projekt sehnat bydlení

Ondřej Zuntych
  6:02aktualizováno  6:02
Po rozvodu s manželem Jaroslava vážně onemocněla a k tomu ji podvodnice místo zařízení slíbeného bydlení obrala o peníze. Následující tři roky žila s dcerou jen v malé místnosti a dřela, aby se zdravotními omezeními utáhla domácnost. Mezitím přišly další operace a pro matku samoživitelku s invalidním důchodem začínalo být nemožné sehnat podnájem. Přednost dostávali jiní. Nejen jí pomáhá nový projekt Housing First.
Paní Jaroslava našla bydlení v Olomouci díky projektu Housing First, který pro lidi v bytové nouzi spustila v krajském městě nezisková organizace Romodrom. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

„Tehdy jsem si myslela, že už to nezvládnu,“ líčí padesátiletá žena původem ze Šumperska.

Od začátku roku bydlí v bytě v Olomouci, k němuž jí pomohla organizace Romodrom a její projekt Housing First (Bydlení především).

Od manžela Jaroslava odešla i kvůli domácímu násilí. Vyhlížené bydlení na jižní Moravě však nevyšlo, protože z nabídky poloviny domku se vyklubal podvod a ztráta skoro 80 tisíc korun.

Bývalý manžel pak nabídl skromné bydlení. „Ať to bylo, jak to bylo, ozval se jako první. Začal tři roky trvající maraton. Hodně jsem pracovala, chodila pořád dokola z práce na brigádu. Tehdy jsem procházela zápaly plic, angínami, zdraví naráz řeklo stop, v práci jsem zkolabovala na celkové vyčerpání organismu,“ ohlíží se žena.

Paní Jaroslava našla bydlení v Olomouci díky projektu Housing First, který pro lidi v bytové nouzi spustila v krajském městě nezisková organizace Romodrom.

Najít bydlení pro sebe a děti ve věku 10 a 15 let se nedařilo. „Měli jsme třeba už přislíbený byt, ale přišel někdo, kdo byl schopný zaplatit několik nájmů dopředu, a nakonec ho získal on. Nebo pronajímatel upřednostnil rodinu se zvířaty před rodinou s dětmi. Takto to bylo pořád dokola,“ popisuje Jaroslava, která pracovala u razicích strojů na náhradní autodíly, jako svářečka, vypalovačka cihel či u lisu.

Neustále se tak potýkala s těžkými břemeny. Není Romka, ale k jejímu znevýhodnění na realitním trhu stačila i trpká životní situace.

Až nedávno sehnala díky Romodromu byt v Olomouci na sídlišti u řeky. Za nevelké 2+1 platí i s energiemi zhruba 21 tisíc korun. O peníze se za pronajímatele stará Sociální realitní agentura.

Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

„Bojujeme a zatím to řešíme hmotnou nouzí. Každý měsíc si musíme žádat, jsou to miliony papírů. Nájem hradí majiteli agentura a já jí posílám peníze. Dávky mi chodí po dvacátém v měsíci a do té doby musí být nájem. Kdyby nebylo téhle neziskovky, asi bychom byli pod mostem. Už byly chvíle, kdy jsem to chtěla skončit, ale mám děti. Makáte, snažíte se, pak jdete na sociálku a tam vám řeknou: Když nemáte co žrát, běžte na charitu,“ tvrdí se slzami v očích o zážitcích z úřadu.

Projekt garantuje platbu nájemného

Systém funguje tak, že pokud někdo nájem nezaplatí, odešle ho majiteli nemovitosti agentura z garančního fondu a následně s klientem sestaví splátkový kalendář.

Romodrom začal na Olomoucku pomáhat před několika měsíci. Jeho cílem je zajistit stabilní a důstojné bydlení lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a teprve následně s nimi řešit další oblasti jejich života jako dluhy, zdraví nebo zaměstnání.

Kromě etnických menšin se věnuje také samoživitelům, seniorům nebo nízkopříjmovým domácnostem. Tito lidé většinou žijí v nevyhovujících prostorách, u příbuzných, známých nebo na ulici a nejsou schopni vyřešit situaci sami. Zároveň potřebují intenzivní a dlouhodobou podporu.

Model známý i ze zahraničí je postavený na tom, že lidé bez domova nebo ohrožení ztrátou bydlení získají standardní nájemní smlouvu a podporu sociálních pracovníků, kteří jim pomáhají udržet si bydlení dlouhodobě.

Byty organizace vyhledává po celém kraji s výjimkou vyloučených lokalit. Majitelům nabízí jistotu pravidelného nájemného, garanci podpory ze strany sociální služby a otevřenou komunikaci, protože výběr vhodných klientů je zásadní.

„Snažíme se napasovat zájemce o byt k vhodnému pronájmu. Bereme ohled na velikost bytu, jeho stav, dostupnost, ale taky zjišťujeme, jací jsou sousedé v domě. V neposlední řadě zohledňujeme přání majitelů, je to přece jen jejich majetek,“ přibližuje realitní zprostředkovatelka Romodromu Lisa Antonetti, která má na starost zejména komunikaci s majiteli a správu nemovitostí.

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Ta zahrnuje garanci nájemného, právní a administrativní servis, kontrolu nebo běžnou údržbu. Služba je díky penězům z Evropské unie bezplatná. „Důležité je pro nás nejen zařídit klientům trvale udržitelné bydlení, ale také zlepšit celkovou kvalitu jejich života od financí, zaměstnání, vzdělání až po rodinné vztahy a psychické pohodlí,“ oznamuje vedoucí krajských týmů organizace Petra Stonišová.

Příkladem, jak to funguje, je i paní Jaroslava, která takto sehnala práci v chráněné dílně.

Mezi prvními zabydlenými pod taktovkou Romodromu je i matka se šesti dětmi. Nově žijí v třípokojovém bytě v městské části Neředín, který vlastní devětadvacetiletý Alois. „Od kamaráda v Praze jsem se dozvěděl o programu Housing First. Hledal jsem, zda je i u nás. S agenturou jsme měli předdomluvené, kdo by v bytě zhruba mohl bydlet. Potom mi představili klientku, seznámili jsme se, na všem se dohodli a zatím bez problémů,“ shrnuje pronajímatel.

Smlouva je uzavřená na rok, cílem je dlouhodobý nájem. Nyní se o vše stará Romodrom, do tří let ale mají úkoly přejít na nájemníky. Pronájem už se tak bude odehrávat bez prostředníka.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných,...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  9:50

Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém...

Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc...

20. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Praha 13 Lužiny

Praha 13 Lužiny

Většina vodních ptáků teprve zahnízďuje. Kachní máma na Nepomuckém rybníku v Praze na Lužinách už ale vyvedla rovnou jedenáct mláďat.

vydáno 20. dubna 2026  9:25

Composers Summit Prague přiváží hvězdy filmové hudby a nabídne i světovou premiéru

Slavnostní koncert hollywoodských hvězd ve Smetanově Síni Obecního domu v roce...

Do programu už 5. ročníku Composer Summitu se zapojí desítky profesionálů napříč obory od skladatelů přes supervizory po lidi z filmových studií. Vedle koncertů nabídne akce i workshopy, networking a...

20. dubna 2026  9:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Včera v ulicích Brna proběhlo rozloučení s vozy K2, ty po městě jezdily přes 60 let. V ulicích Prahy jezdí na lince 42 i když při otevírání nového Dvoreckého mostu byla k vidění na speciální lince 28...

vydáno 20. dubna 2026  9:24

Jana Masaryka Praha 2

Jana Masaryka Praha 2

Úprava silnice po opravě potrubí v ul. Jana Masaryka Praha 2

vydáno 20. dubna 2026  9:23

Letňanský lesopark – pro zdravý pohyb jak dělaný.

vydáno 20. dubna 2026  9:23

V Brně hoří sklad plastů. Kouř je vidět na kilometry daleko, lidé nemají větrat

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  9:23

V městské části Letňany je několik alejí sakur neboli okrasných třešní. Doslova lemují i ulici Beranových, kde pomalu rozkvétají.

vydáno 20. dubna 2026  9:22

Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...

Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model...

20. dubna 2026  9:12

Odlet české reprezentace na Mistrovství světa provázely komplikace!

20. dubna 2026

Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu

Náměstí v Přibyslavi má neobvyklý tvar půlměsíce, uprostřed něho jsou dva bloky...

Město Přibyslav definitivně opouští myšlenku na vybudování jižního obchvatu. Trasu, kterou už roky blokuje, vyjme z územního plánu. Na jeho změně začaly už příslušné odbory pracovat. Po schválení...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

