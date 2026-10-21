Více než tři desetiletí české sakrální architektury, výtvarného umění a designu po roce 1989 představí výstava Muzea umění Olomouc. Expozice Posvátné umění v době komerce - české sakrální umění 1990 až 2026 ukáže nové kostely, kaple, komunitní centra i proměny interiérů bohoslužebných prostor. Jedná se o první souhrnné odborné zmapování tuzemského sakrálního umění za posledních 36 let. Novinářům to dnes řekla kurátorka výstavy Šárka Belšíková. Výstava začne ve čtvrtek a potrvá do 14. března příštího roku.
Projekt sleduje, jak se po pádu komunistického režimu proměnila podoba sakrální architektury a umění. Církve mohly podle Belšíkové znovu svobodně rozvíjet činnost, s čímž souvisela stavba nových kostelů a kaplí i úpravy starších bohoslužebných prostor. Na jejich podobě se podíleli například architekti Tomáš Černoušek, Viktor Dohnal, Jan Soukup, Marek Jan Štěpán, Josef Pleskot či Zdeněk Fránek a výtvarníci Ludvík Kolek, Karel Rechlík, Karel Stádník, Jan Jemelka nebo Otmar Oliva.
Výstava se věnuje také tomu, že nové kostely často neslouží pouze k bohoslužbám. "V rozvíjejících se městech se stávají přirozenými komunitními centry a místy setkávání," podotkl spoluautor výstavy Ivo Binder. Pozornost autoři zaměřili i na obnovu liturgických prostor podle zásad Druhého vatikánského koncilu, nové kaple, křížové cesty a další drobné sakrální stavby v krajině.
Samostatným tématem výstavy je obnova církevního majetku vráceného po roce 1989 v restitucích. Muzeum připomíná také občanské iniciativy, které se podílely na přestavbě sakrálních objektů například v Neratově na Rychnovsku, Zlatých Horách na Jesenicku či v Moravském Berouně na Olomoucku. Kromě katolických staveb výstava zahrnuje i sakrální objekty dalších církví, například Českobratrské církve evangelické nebo Církve bratrské.
Součástí výstavy je rozsáhlá publikace stejného názvu s odbornými texty z teologie, historie a dějin umění, fotografickou dokumentací a medailony architektů a výtvarníků. Nový projekt navazuje na výstavu Posvátné umění v nesvaté době / české sakrální umění 1948–1989, kterou muzeum představilo v roce 2022.