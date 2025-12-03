Plán nahradit v kraji dieselové vlaky elektrickými má trhlinu, nezískal dotaci

Ondřej Zuntych
  5:02aktualizováno  5:02
Cestující mají na železnici v Olomouckém kraji v příštích letech vozit moderní, ekologické a komfortní vlaky, jež budou umět kombinovat pohon z trakčního vedení s baterií. Poradí si tak i v úsecích, kde nejsou natažené troleje. Plán však zatím komplikuje neúspěch s žádostí o více než miliardovou dotaci, která měla nákup akutrolejových vlaků podpořit. Jiné zdroje peněz totiž zatím nejsou.
Hejtmanství na jaře avizovalo připravovaný nákup jedenácti bateriových vlaků, které se mají do provozu dostat na konci roku 2029. Podle zprávy na webu kraje má každá ze souprav vyjít na 198 milionů korun s tím, že na jejich nákup může dopravce získat až 70 procent kupní ceny.

„Půjde o jednotky s kombinovaným pohonem. To znamená, že v místě, kde je trakční vedení, pojedou na elektřinu ze sítě a tam, kde není, využijí integrovanou baterii,“ předesílal hejtmanův náměstek pro dopravu Bohuslav Hudec (ANO). Jednotky označované zkratkou BEMU z anglického Battery Electric Multiple Unit mají nahradit dieselové vlaky.

Záměrem kraje bylo dostat nové vozy na koleje s pomocí peněz ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Výzva má dvě kola, v prvním žádalo hejtmanství a v případě úspěchu by se ve druhém kole ucházel o dotaci už konkrétní smluvní dopravce, jenž by také pořízené vlaky provozoval.

Jenže žádost nevyšla, kraj skončil v prvním kole stejně jako třeba Jihomoravský či Středočeský pod čarou. Podpora mohla představovat přibližně 1,4 miliardy korun.

„Olomoucký kraj prozatím neúspěšně žádal o dotaci na pořízení akutrolejových vozidel BEMU. Nová výzva na pořízení železničních vozidel ze stávajícího programu zatím není vyhlášena a jiný alternativní finanční zdroj nám není znám. Situaci budeme sledovat a případně reagovat na aktuální dotační možnosti,“ sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Zisk peněz je už jen v teoretické rovině

Ze 17 žadatelů uspělo 11, kraj byl třetí od konce. O pořadí v rozdělování 15 miliard rozhodla takzvaná měrná dotační náročnost – čím nižší, tím lépe.

„Tedy podle míry dosažených energetických úspor vůči požadovaným dotačním prostředkům,“ vysvětlil ředitel SFŽP Petr Valdman.

Moravskoslezský kraj získal miliardy na bateriové vlaky, nahradí staré diesely

„Ministerstvo životního prostředí dělá zvláštní kroky. Budeme se snažit, abychom byli v žádostech úspěšní, protože si myslím, že Olomoucký kraj právě tyto jednotky potřebuje. Máme některá území, kde se to dá perfektně využít,“ reagoval hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Šanci uspět má kraj teoreticky i při současném zařazení do zásobníku žádostí, pokud by například někdo z konkurentů vysoutěžil lepší cenu nebo od záměru ustoupil.

Na baterie musí vlaky ujet nejméně 80 kilometrů

Vše souvisí s aktuální soutěží na zajištění železniční osobní regionální dopravy. Minulý měsíc kraj vypsal zakázku v souboru tratí označovaných Haná 2. Hlásit se lze do poloviny prosince, vyhraje ten, kdo podá nejvýhodnější nabídku. I v zadávací dokumentaci kraj dopravce vybízí, aby vyvíjeli maximální úsilí k získání dotací z veřejných peněz včetně eurofondů.

Jak upozornil server Zdopravy.cz, v kraji jde o historicky první otevřenou soutěž na zajištění železniční regionální dopravy. Dosud provoz dostávaly na starost napřímo České dráhy, současná legislativa už ovšem takový přístup neumožňuje.

Díky moderním RegioPanterům je cestovaní na Hané rychlejší, přibylo cestujících

Výběrové řízení zahrnuje tři linky M4, M41 a M5, tedy spojení Drahanovice – Olomouc, Senice na Hané – Litovel předměstí – Olomouc – Prostějov – Kostelec na Hané – Dzbel a Olomouc – Hrubá Voda.

Kraj požaduje akutrolejové jednotky s dojezdem nejméně 80 kilometrů na baterii, vybavení zabezpečovačem ETCS, wifi, klimatizaci, bezbariérovost a kapacitu 121 až 150 míst k sezení, při spojení do soupravy musí být počet míst nejméně 200.

Politici si od atraktivní ekologické dopravy slibují více spojů, a tedy i přepravených cestujících. Vládnoucí krajská koalice ANO a SPD navíc ekologické vlaky zmiňuje i ve svém programovém prohlášení.

„Ve spolupráci se Správou železnic zajistíme nabíjecí stanice pro nová bateriová vozidla BEMU,“ stojí v něm.

3. prosince 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Cestující mají na železnici v Olomouckém kraji v příštích letech vozit moderní, ekologické a komfortní vlaky, jež budou umět kombinovat pohon z trakčního vedení s baterií. Poradí si tak i v úsecích,...

3. prosince 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

