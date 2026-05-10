Nové přírodní koupaliště v Hlubočkách má být zprovozněno příští rok v létě

Stavba nového přírodního koupaliště v Hlubočkách-Mariánském Údolí u Olomouce, která začala koncem roku 2024 a vyžádá si zhruba stomilionovou investici, pokročila. První návštěvníci by se v jeho vodě mohli osvěžit příští rok v létě. V obecním zpravodaji to uvedla starostka Hluboček Eva Hasníková (Spojené Hlubočky). Biotop v místní části Burk společnými silami budují obce Hlubočky, Velká Bystřice a Mrsklesy. Díky nové vodní ploše už místní obyvatelé nebudou muset v parných dnech jezdit do bazénů například do Penčic, Bělkovic nebo Olomouce.
"Vše směřujeme ke koupací sezoně 2027. Letos by mělo být dokončeno betonování bazénových van, dotvarování valu a dalších terénních úprav a zahájeno dobudování areálu, které zahrnuje výstavbu budov, parkoviště, trvalého oplocení a případně výsadbu zeleně," uvedla Hasníková. V první fázi stavbaři v areálu budoucího koupaliště vybudovali infrastrukturu včetně vodovodní a kanalizační přípojky, retenčních nádrží, trafostanice či napojení komunikace. Součástí této části projektu byly také rozsáhlé terénní úpravy a vyhloubení bazénové vany.
Zahájená druhá etapa zahrnuje betonování hlavní bazénové vany, dojezdového bazénu vodních atrakcí a technologického zázemí. Obce už spustily výběrové řízení na dodavatele technologie čištění koupací vody, na které má navázat dokončení celého areálu biotopu Burk.
Přírodní koupaliště nedaleko Hluboček-Mariánského Údolí zabere plochu 2,5 hektaru a nabídne návštěvníkům vodní plochu bezmála 3000 metrů čtverečních. Na mělkou část pro děti a neplavce naváže plavecký bazén dlouhý 50 metrů. Voda bude čištěna bez chemických přípravků pomocí rakouské filtrační technologie využívající dolomitický vápenec.
Součástí chystaného areálu je tobogán, občerstvení s terasou, hřiště pro plážový volejbal a dětské hřiště. Projekt zahrnuje také parkoviště pro vozidla a kola včetně nabíjecích stanic, převlékárny, toalety a sprchy či skříňky na úschovu věcí.
Historie koupání v Hlubočkách spadá až do předválečné doby. Tehdejší koupaliště v Burku nyní připomínají pouze staré fotografie. Poslední zbytky bývalého bazénu se zachovaly na soukromém pozemku.