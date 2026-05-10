Nové přírodní koupaliště v Hlubočkách má být zprovozněno příští rok v létě

Autor: ČTK
  15:24aktualizováno  15:24

| foto: ČTK

Stavba nového přírodního koupaliště v Hlubočkách-Mariánském Údolí u Olomouce, která začala koncem roku 2024 a vyžádá si zhruba stomilionovou investici, pokročila. První návštěvníci by se v jeho vodě mohli osvěžit příští rok v létě. V obecním zpravodaji to uvedla starostka Hluboček Eva Hasníková (Spojené Hlubočky). Biotop v místní části Burk společnými silami budují obce Hlubočky, Velká Bystřice a Mrsklesy. Díky nové vodní ploše už místní obyvatelé nebudou muset v parných dnech jezdit do bazénů například do Penčic, Bělkovic nebo Olomouce.

"Vše směřujeme ke koupací sezoně 2027. Letos by mělo být dokončeno betonování bazénových van, dotvarování valu a dalších terénních úprav a zahájeno dobudování areálu, které zahrnuje výstavbu budov, parkoviště, trvalého oplocení a případně výsadbu zeleně," uvedla Hasníková. V první fázi stavbaři v areálu budoucího koupaliště vybudovali infrastrukturu včetně vodovodní a kanalizační přípojky, retenčních nádrží, trafostanice či napojení komunikace. Součástí této části projektu byly také rozsáhlé terénní úpravy a vyhloubení bazénové vany.

Zahájená druhá etapa zahrnuje betonování hlavní bazénové vany, dojezdového bazénu vodních atrakcí a technologického zázemí. Obce už spustily výběrové řízení na dodavatele technologie čištění koupací vody, na které má navázat dokončení celého areálu biotopu Burk.

Přírodní koupaliště nedaleko Hluboček-Mariánského Údolí zabere plochu 2,5 hektaru a nabídne návštěvníkům vodní plochu bezmála 3000 metrů čtverečních. Na mělkou část pro děti a neplavce naváže plavecký bazén dlouhý 50 metrů. Voda bude čištěna bez chemických přípravků pomocí rakouské filtrační technologie využívající dolomitický vápenec.

Součástí chystaného areálu je tobogán, občerstvení s terasou, hřiště pro plážový volejbal a dětské hřiště. Projekt zahrnuje také parkoviště pro vozidla a kola včetně nabíjecích stanic, převlékárny, toalety a sprchy či skříňky na úschovu věcí.

Historie koupání v Hlubočkách spadá až do předválečné doby. Tehdejší koupaliště v Burku nyní připomínají pouze staré fotografie. Poslední zbytky bývalého bazénu se zachovaly na soukromém pozemku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Na Vysočině měli zatím hasiči kvůli bouřkám nejvíc práce na Žďársku a Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Vysočině měli hasiči dnes odpoledne kvůli počasí s bouřkami skoro dvě desítky výjezdů. Nejvíc práce měli na Žďársku a na Jihlavsku. Nejčastěji pročišťovali...

11. května 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

iDNES: Tři vězni v Plzni vypili dezinfekci, skončili v nemocnici, jeden zemřel

ilustrační snímek

Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice,...

11. května 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

U Karlových Varů zemřela při nehodě řidička osobního auta

ilustrační snímek

Na silnici ve směru z obce Rosnice do Sedlce na Karlovarsku odpoledne zemřela řidička osobního auta po střetu s nákladním autem. Záchranné a vyprošťovací práce...

11. května 2026  18:44,  aktualizováno  18:44

Nehoda uzavřela odpoledne na tři hodiny silnici u Doks, zranění utrpěli tři lidé

ilustrační snímek

Silnice I/38 nedaleko Doks na Českolipsku byla dnes skoro tři hodiny uzavřená kvůli nehodě osobního auta. Lehké až středně těžké zranění při ní utrpěli tři...

11. května 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražští strážníci mají připraveno přes osm milionů korun na kalhoty. Hledá se firma, která je dodá

V létě se strážníci nemusí potit v dlouhém rukávu. Kolegové z autohlídky ve...

Rada hlavního města odsouhlasila nákup černých celoročních služebních pracovních kalhot pro potřeby strážníků na čtyři roky. V plánu je uzavření rámcové dohody do vyčerpání finančního limitu 8 400...

11. května 2026  19:33

Nehoda dvou kamionů a dodávky uzavřela dálnici D2 před Brnem nejméně na dvě hodiny

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nehoda dvou nákladních aut a dodávky na dálnici D2 u Blučiny uzavřela před 18:30 dálnici ve směru na Brno. Při nehodě se zranil jeden člověk, uzavírka potrvá nejméně do 20:15, řekl mluvčí...

11. května 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

A Day of Sound v Kutné Hoře propojí hudbu s vizuálním uměním a architekturou

ilustrační snímek

Propojení současné hudby, vizuálního umění a historické architektury nabídne osmý ročník festivalu A Day of Sound, který bude 27. června v Galerii...

11. května 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

V Plzni skončilo poslední kasino, zakazuje je vyhláška na regulaci hazardu

ilustrační snímek

V Plzni v těchto dnech ukončilo provoz poslední kasino, zmizel tak hazard, jak to ukládá vyhláška přijatá zastupiteli v prosinci 2023. Podle této vyhlášky měly...

11. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Další záhadné dopravní prostředky na Staroměstském náměstí.

vydáno 11. května 2026  18:45

Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro větrníky na dohled od hory Říp

ilustrační snímek

Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro stavbu větrných elektráren na dohled od hory Říp. U navržené akcelerační zóny v Kryštofových Hamrech na...

11. května 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Muž na zastávce napadl partnerku a odřezal jí vlasy

Muž na zastávce v Plzni napadl partnerku a odřezal jí vlasy. (7. května 2026)

Plzeňští kriminalisté řešili minulý týden vážné napadení ženy, které její partner na zastávce vyhrožoval nožem a odřezal jí větší část vlasů. Muž se po incidentu dal na útěk a cestou se zbavil útočné...

11. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Kroměříž chystá polopodzemní kontejnery na dalších třech místec

ilustrační snímek

Kroměřížská radnice vybuduje polopodzemní kontejnery na odpad na dalších třech místech ve městě. Vzniknou v Chropyňské, Třasoňově a Sokolovské ulici, kde...

11. května 2026  16:33,  aktualizováno  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.