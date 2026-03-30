Nové sídlo přerovského magistrátu je hotové, stěhování začne v květnu

Nové sídlo přerovského magistrátu za více než 400 milionů korun je dostavěno, zhotovitel zrekonstruovanou budovu předal městu. Pracovat se v ní však bude ještě v příštích týdnech, samotní úředníci se do ní budou stěhovat od 21. května do 14. června, úřad musí být zprovozněn podle podmínek dotace do konce letošního roku, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Šlo o největší rekonstrukci v novodobé historii Přerova.
Stavbu vedla pražská společnost VCES, která zakázku vyhrála ve výběrovém řízení. Cena se oproti původním předpokladům zvýšila o více než 66 milionů korun. "Cena stavby se navýšila z důvodu realizovaných víceprací, jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, původní dokumentace byla velmi obecná a také nepřesná, nosná konstrukce stavby je neprefabrikovaný ocelobetonový skelet, takže se bez obnažení konstrukcí nedal přesně předvídat stav konstrukce," uvedla mluvčí města.
Po dobu trvání stavby bylo uzavřeno deset dodatků k původní smlouvě o dílo, celková cena se tak vyšplhala na 426,3 milionu korun. Rekonstrukce trvala zhruba 28 měsíců. "Stavba je předána, zhruba do konce dubna bude probíhat odstranění vad a nedodělků a také kolaudace. Ve stejném termínu, tedy do konce dubna, by měl být objekt vybaven volně stojícím nábytkem. Poté by měla být budova předána majetkovému správci," doplnila Chalupová.
Od druhé poloviny května se do nového sídla začnou stěhovat úředníci, přesun je plánován na tři týdny. "Nejnáročnější bude stěhování agend, které vedou kromě elektronické zároveň i papírovou evidenci a které magistrát vykonává za stát v přenesené působnosti pro celý obvod, tedy pro těch 80.000 obyvatel. Jsou to zároveň činnosti, které občané využívají běžně. Tyto záležitosti po dobu rekonstrukce byly umístěny ve Velké pasáži," doplnila mluvčí radnice.
Do nové budovy se v červnu bude stěhovat i odbor ekonomiky včetně agend místních poplatků a také celé vedení radnice. "Přesto, že se budeme snažit přesun co nejvíce urychlit, musíme na necelé tři týdny přerušit vyřizování dokladů. O přesných termínech uzavření budeme občany znovu a opakovaně informovat," dodala mluvčí.
Přestavba administrativní budovy z konce 60. let minulého století, která byla terčem kritiky kvůli svému nynějšímu vzhledu, se uskutečnila podle návrhu společnosti Anagram&Gruppa. Součástí objektu bude i kavárna s výhledem na město, vzhledu budovy dominuje schodiště vedoucí podél průhledné fasády. Objekt město v roce 2020 koupilo za 38 milionů korun s cílem vybudovat z něj nové sídlo magistrátu, do kterého by se mělo přestěhovat zhruba 160 úředníků. Město na přestavbu budovy získalo dotaci 167 milionů korun ze Státního fondu podpory investic.