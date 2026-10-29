Nové zastupitelstvo Olomouce se sejde 9. listopadu, zvolí primátora a radu

Autor: ČTK
  11:01aktualizováno  11:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) svolala na pondělí 9. listopadu ustavující zasedání zastupitelstva, které vzešlo z říjnových komunálních voleb. Zastupitelé zvolí nové členy městské rady a primátora, kterým se podle koaliční smlouvy má stát lídr STAN Marek Zelenka. Ustavující zastupitelstva jsou už svolána také v Šumperku, Jeseníku a Přerově. V Prostějově termín prvního zasedání nových zastupitelů zatím oznámen nebyl.

V Olomouci po říjnových volbách vytvořilo koalici hnutí STAN s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se podle dohody stane Zelenka. Pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce 25 mandátů. Vítězné ANO bude spolu s ODS a SPD v opozici. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.

V nové jedenáctičlenné radě Olomouce podle koaliční smlouvy zasednou čtyři zástupci hnutí STAN, po dvou členech budou mít ProOlomouc, KDU-ČSL a spOLečně a jedno křeslo připadne uskupení Milujeme Olomouc. Sedm členů rady bude pro výkon funkce uvolněných, tedy plně placených, čtyři budou neuvolnění. Primátorovými náměstky budou Josef Suchánek (STAN), Aleš Prstek a Kateřina Dobrozemská (oba ProOlomouc), Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) a Lucie Tungul (Milujeme Olomouc).

V Přerově se nové zastupitelstvo poprvé sejde v pondělí 2. listopadu. Vítězné ANO tam podepsalo koaliční smlouvu s ODS a KDU-ČSL. Trojkoalice bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu 24 mandátů. Primátorem by měl zůstat lídr ANO Petr Vrána, v jedenáctičlenné radě získá ANO sedm míst, ODS tři a lidovci jednoho radního. V opozici zůstanou uskupení Změna pro Přerov, Společně pro Přerov a SPD.

V Prostějově termín ustavujícího zasedání zastupitelstva zatím nebyl stanoven. Povolební jednání dosud nevyústila v podpis koaliční smlouvy. Prostějovští demokraté (ODS a nezávislí) ale v úterý oznámili, že ukončili povolební rozhovory s hnutím ANO a o vytvoření nové radniční koalice budou dál jednat už jen s vítězným uskupením Na rovinu! (STAN, TOP 09 a Zelení). Prostějovští demokraté chtějí s Na rovinu! co nejdříve podepsat memorandum o přípravě koaliční smlouvy. Společně budou mít v 35členném zastupitelstvu 18 mandátů. V Prostějově v uplynulých čtyřech letech vládlo ANO s ODS a hnutím PéVéčko.

V Šumperku bylo ustavující zasedání zastupitelstva svoláno na pondělí 9. listopadu. V příštích čtyřech letech tam radnici povedou Nezávislá volba, STAN a Srdcem pro Šumperk. Ve stejný den se poprvé sejde nové zastupitelstvo Jeseníku. Na spolupráci se dohodly vítězné uskupení PRO Jeseník a hnutí ANO.

Ustavující zasedání zastupitelstva svolává starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Letos lhůta skončila 23. října, ustavující zastupitelstva se mohou konat nejpozději 9. listopadu.

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