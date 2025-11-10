Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Rostislav Hányš
  6:02aktualizováno  6:02
Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu se tak jeví o poznání skromněji, nicméně pořád velmi zajímavě. Tou nejdůležitější zprávou pro zákazníky je však shoda většiny provozovatelů areálů na tom, že letos se zdražování neplánuje.
Nejočekávanějším horským tahákem je otevření unikátního wellness Melori aqua & spa v Horském resortu Dolní Morava, který vedle centra Kraličák patří k jesenickým areálům s nejdynamičtějším rozvojem. Nové relaxační prostory se mají otevřít v průběhu zimních měsíců a poslouží nejen ubytovaným, ale i ostatním zájemcům.

„Součástí nového wellness budou vnitřní i venkovní relaxační bazény, dětský tematický spray park s tobogány, saunový svět s ochlazovacím jezerem a vodopády, prostorné fitness centrum, privátní wellness zóny a také ty odpočinkové s lehátky a bistrem,“ popsal manažer areálu Karel Keklak.

Jen vodní část zaujímá přes 550 metrů čtverečných. Propojí interiér s exteriérem, panoramatický bazén nabídne dechberoucí výhledy na hřeben Králického Sněžníku.

V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26. října 2025)

Díky inteligentním systémům filtrace a čištění se až 80 procent vody znovu vrátí zpět do oběhu. „Každý litr tu projde procesem znovuzrození. Chceme ukázat, že i velký wellness provoz může být ekologicky šetrný,“ dodal manažer Horského resortu Dolní Morava, který nabízí nejdelší sjezdovku v Česku měřící 3,7 kilometru.

Lyžaře zajímá nabídka jídel či parkování

Jinak lyžařské areály tradičně upravují systémy zasněžování, aby vyráběly sníh efektivněji, a také investují do zabezpečovacích prvků, jako jsou ochranné sítě nebo značení na sjezdovkách.

„Nejde ani tak o nové prvky zasněžovacícho systému, ale aplikace nových trendů. Dnes už je zasněžování vědecká disciplína se vším všudy,“ podotkl majitel horského centra Kraličák Dušan Juříček.

Totéž potvrzuje i Ski Aréna Karlov. „V areálu Myšák máme radar, středisko je nasnímané podrobně z dronu. Díky této technice budeme přesně vědět v čase, jaká je kde výška sněhu a podle toho nasazovat techniku,“ popsal mluvčí Ski Arény Karlov Boris Keka.

Areály zaměřují stále větší pozornost i na gastroprovozy, aby zkvalitnily nabídku jídel. Třeba Kraličák otevře novou moderní samoobslužnou jídelnu. „Tento prvek nám v gastru chyběl. Je totiž hodně lidí, kteří tento druh občerstvení upřednostňují a právě jim chceme vyjít vstříc. Teď máme pokryté celé spektrum,“ objasnil Juříček.

Na zrekonstruovanou restauraci se mohou těšit návštěvníci střediska Kouty nad Desnou. „Bude pohodlnější, nabídne větší komfort a rychlejší obsluhu,“ sdělila manažerka střediska Zuzana Zemková.

Pohled na spodní stanici šestisedačkové lanovky a část zázemí lyžařského areálu v Koutech nad Desnou na Šumpersku

Horská centra také neustále řeší parkovací plochy. Například návštěvníci Kraličáku ocení propojení několika tamních parkovišť. „Nově vznikne jedno centrální, najíždět se bude pouze z jedné strany a rovněž výjezd je jen jeden. Provoz bude plynulejší, zabráníme případným kolizím,“ vysvětlil Juříček.

Reality show a zimní festival

Stále oblíbenější jsou akce na sněhu od kultury po sport. Nechybí testování lyží, zimní koncerty nebo závody. Dolní Morava se znovu zapojí do oblíbené akce „S ČT Sport na vrchol“. Reality show pro amatérské lyžaře v lednu nabídne možnost aktivně se zapojit do vysílání a zároveň poměřit své lyžařské schopnosti s ostatními.

V Koutech nad Desnou kromě řady dalších akcí připravují velký zimní festival, kde se na třech pódiích vystřídá řada zpěváků a DJ. „Akce na sněhu už patří ke standardu, lidé se na horách rádi pobaví,“ podotkla Zemková.

Majitelé a provozovatelé horských středisek mají pro turisty ještě jednu zásadní a potěšující zprávu – ceny permanentek pro zimní sezonu 2025/2026 sice ještě nejsou definitivně stanoveny, většina zástupců nicméně avizuje, že zůstanou stejné. Centra stále víc směřují návštěvníky k on-line platbám. „Eliminujeme tím zbytečné nápory u pokladen. Elektronický nákup permanentek s předstihem navíc nabízí zajímavé slevy,“ poznamenal Keka.

