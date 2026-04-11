Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji je starostka Plumlova Jančíková

Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji byla dnes na krajské konferenci lidovců zvolena starostka Plumlova Gabriela Jančíková. Ve funkci nahradila Ivo Slavotínka, který se rozhodl post ve vedení krajské organizace neobhajovat. Delegáti krajské konference v Plumlově na Prostějovsku dnes také nominovali jihomoravského hejtmana Jana Grolicha na celostátního předsedu. Delegáti budou předsedu a místopředsedy strany volit na celostátním sjezdu 24. a 25. dubna v Ostravě.
Krajského předsedu volí lidovci každé dva roky. Slavotínek, který byl v minulém volebním období také náměstkem hejtmana, byl v této funkci 11 let. Na post krajského předsedy byli nominováni tři kandidáti - starostka Jančíková, starosta Zábřehu na Šumpersku František John a starosta Slatinic na Olomoucku Ondřej Mikmek.
Slavotínek se rozhodl nekandidovat do vedení krajské organizace, aby dal příležitost ostatním spolustraníkům. "Jsem ve funkcích včetně okresního předsedy dohromady již 15 až 18 let. Je potřeba se v krajské organizaci posunout zase dál. Dám proto prostor kolegům, aby přinesli nějaký čerstvý vítr. Já se budu nyní zaměřovat na svou původní profesi, na sociální služby," řekl ČTK Slavotínek, který se věnuje problematice sociální péče o seniory a zdravotně postižené a je ředitelem Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici na Olomoucku.
Krajská konference dnes před nadcházející volbou předsedy KDU-ČSL podpořila Grolicha. Kandidaturu Grolich oznámil koncem ledna krátce poté, co současný lidovecký předseda a někdejší ministr zemědělství Marek Výborný oznámil, že mandát stranického předsedy obhajovat nebude.
Krajské konference v Žárovicích se zúčastnilo zhruba osm desítek lidovců. KDU-ČSL má v Olomouckém kraji v současné době 1787 členů.