Nový digitální systém pomůže Olomouci plánovat opatření proti povodním

Olomouc dokončila nový digitální systém, který při záplavách pomůže povodňové komisi s rozhodováním a koordinací preventivních opatření. Systém propojuje modelové scénáře, mapy možných rozlivů a aplikaci, která ukazuje doporučené kroky podle vývoje situace. Projekt stál 2,2 milionu korun, dvě třetiny nákladů pokryla dotace. ČTK to sdělila primátorka Miroslava Ferancová (ANO). Město zároveň plánuje příští rok pro veřejnost zprovoznit webovou aplikaci zaměřenou na záplavy.
Nový systém vychází z modelů hlavních vodních toků na území města, zejména Moravy, Bystřice, Oskavy a Trusovického potoka. Podle jednotlivých povodňových scénářů dokáže určit, kdy je třeba zahájit konkrétní opatření. Může jít například o instalaci mobilních protipovodňových zábran, uzavírky silnic, opatření na kanalizační síti, informování veřejnosti nebo evakuaci obyvatel.
Aplikace povodňové komisi zobrazí aktuální stav vodních toků, doporučené činnosti i předem vypočítané mapy možných rozlivů. Jednotlivé provedené a plánované úkony budou zaznamenávány v reálném čase, což má usnadnit koordinaci zasahujících složek i pozdější vyhodnocení průběhu události. Systém lze využívat také při cvičeních.
"Aktivní harmonogram činností povodňové komise představuje moderní nástroj, který nám umožní rychleji a efektivněji reagovat na mimořádné situace. Díky kvalitním datům, předem připraveným scénářům a přehledné aplikaci budou mít všichni zapojení pracovníci k dispozici přesné informace pro správná rozhodnutí. To ve svém důsledku znamená lepší ochranu občanů, jejich majetku i městské infrastruktury," uvedla Ferancová.
Město chce v příštím roce zpřístupnit část systému veřejnosti. Lidé si podle aktuální úrovně průtoků budou moci zobrazit modelovaný rozsah zaplavení ve vybraném území. "V průběhu příštího roku bychom rádi vytvořili i webovou aplikaci pro veřejnost, kde si občané sami budou moci zobrazit dopad povodně v území, které je zajímá," uvedl vedoucí odboru ochrany Jan Langr. Upozornil na to, že výsledné mapy budou pouze orientační, protože skutečný rozsah povodně ovlivňuje řada faktorů, které nelze předem přesně určit.
Povodeň Olomouc postihla naposledy předloni v září. Voda z řeky Moravy tehdy zaplavila okrajové městské části Chomoutov, Černovír a Holice. V Chomoutově voda zaplavila i několik ulic, v městských částech Černovír a Holice zatopila zahrádkářské osady. Voda poškodila les a veřejnou zeleň. Většinu území Olomouce ale ochránila nová protipovodňová opatření, do jejichž výstavby město s pomocí dotací v předchozích letech investovalo stovky milionů korun.