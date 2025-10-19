„Krajský úřad schválil rozšíření mamografického pracoviště v Jeseníku už na začátku července. Hned druhý den odešla žádost na ministerstvo zdravotnictví. Po dvou a půl měsících čekání ministerstvo konečně rozhodlo, takže lékaři budou moci začít s přístrojem vyšetřovat,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
O zřízení mamografického pracoviště usilovalo hejtmanství dlouhodobě. Nemocnice AGEL Prostějov zřídila v jesenické nemocnici detašované mamografické pracoviště, které vybavila novým moderním přístrojem.
Díky tomu se tak výrazně rozšíří nabídka lékařských služeb.
|
Nemocnice otevřela nové centrum, pomůže při prevenci a udržování zdraví
Dosud musejí ženy z Jesenicka dojíždět na vyšetření do Šumperka nebo až do Olomouce.
„Souhlas ministerstva je pro nás zásadním milníkem. Umožňuje nám nyní jednat se zdravotními pojišťovnami o nasmlouvání preventivní mamografické péče, což byl krok, který jsme dosud bez oficiálního povolení podniknout nemohli,“ přibližuje předseda představenstva společnosti AGEL Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík.
„Po technické i personální stránce je pracoviště už připravené, proto věříme, že proces smluvního zajištění proběhne rychle a že se ženy dočkají vyšetření co nejdříve, nejpozději od začátku nového roku,“ doplnil.„Mamograf byl do jesenické nemocnice instalovaný v červnu.
„Ženy z Jesenicka musely na vyšetření až do fakultní nemocnice v Olomouci, což trvalo až tři hodiny. I proto bylo velmi důležité, aby stát provoz detašovaného mamografického pracoviště v Jeseníku co nejdříve povolil, dočkali jsme se až nyní, ale aspoň že tak,“ podotkl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví. Vladimír Lichnovský.