Jesenická nemocnice má nový mamograf. Čekání na razítko od státu skončilo

Rostislav Hányš
  7:22aktualizováno  7:22
Ženy na severu Olomouckého kraje už brzy dostanou šanci nechat se vyšetřit na mamografu přímo v Jeseníku. Také díky iniciativě hejtmanství už tento užitečný přístroj v tamní nemocnici mají. Do pondělí 29. září se čekalo už jen na to, až nové pracoviště schválí ministerstvo zdravotnictví, které příslušnou žádost obdrželo před několika měsíci.

Jesenická nemocnice má nový mamograf. | foto: Jesenická nemocnice

„Krajský úřad schválil rozšíření mamografického pracoviště v Jeseníku už na začátku července. Hned druhý den odešla žádost na ministerstvo zdravotnictví. Po dvou a půl měsících čekání ministerstvo konečně rozhodlo, takže lékaři budou moci začít s přístrojem vyšetřovat,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

O zřízení mamografického pracoviště usilovalo hejtmanství dlouhodobě. Nemocnice AGEL Prostějov zřídila v jesenické nemocnici detašované mamografické pracoviště, které vybavila novým moderním přístrojem.

Díky tomu se tak výrazně rozšíří nabídka lékařských služeb.

Nemocnice otevřela nové centrum, pomůže při prevenci a udržování zdraví

Dosud musejí ženy z Jesenicka dojíždět na vyšetření do Šumperka nebo až do Olomouce.

„Souhlas ministerstva je pro nás zásadním milníkem. Umožňuje nám nyní jednat se zdravotními pojišťovnami o nasmlouvání preventivní mamografické péče, což byl krok, který jsme dosud bez oficiálního povolení podniknout nemohli,“ přibližuje předseda představenstva společnosti AGEL Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík.

„Po technické i personální stránce je pracoviště už připravené, proto věříme, že proces smluvního zajištění proběhne rychle a že se ženy dočkají vyšetření co nejdříve, nejpozději od začátku nového roku,“ doplnil.„Mamograf byl do jesenické nemocnice instalovaný v červnu.

„Ženy z Jesenicka musely na vyšetření až do fakultní nemocnice v Olomouci, což trvalo až tři hodiny. I proto bylo velmi důležité, aby stát provoz detašovaného mamografického pracoviště v Jeseníku co nejdříve povolil, dočkali jsme se až nyní, ale aspoň že tak,“ podotkl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví. Vladimír Lichnovský.

