Nový přístroj ve FN Olomouc zlepšuje přesnost operací cév

Lépe určit místo pro přemostění srdeční tepny a následně ověřit správnou funkci štěpu pomáhá kardiochirurgům ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) nový přístroj pro přesné měření průtoku koronárních cév a bypassů. Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie ho používá zejména při málo invazivních a vícečetných bypassech, které olomoucké pracoviště provádí jako jedno z mála v České republice. ČTK to dnes sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
Při bypassové operaci lékaři přemostí zúženou nebo uzavřenou srdeční tepnu cévním štěpem z jiné části pacientova těla. Díky tomu se významně sníží riziko vzniku infarktu myokardu a jeho následných komplikací, jako jsou poruchy rytmu srdce či náhlá smrt. "Pomocí sond přístroje si operatér nejprve přesně proměří štěp, zda je vhodný pro využití jako bypass, a následně si stejným způsobem vyhledá nejvhodnější místo pro provedení zákroku," uvedl lékař kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Jakub Konečný.
Aparát pomocí sondy prozáří svalovinu do hloubky více než 2,5 centimetru a odhalí i skryté problémy či rizika. Součástí přístroje jsou dva druhy sond pro různé typy výkonů. "Navíc výrobce dodává sondy v několika velikostech, to je při samotných zákrocích také velmi praktické," uvedl Dominik Petrželka, který přístroj obsluhuje.
Olomoucká fakultní nemocnice ročně dělá přibližně 350 bypassů, z toho zhruba 80 málo invazivní technikou. Vícečetné bypassy zavádí od roku 2024. "V těchto případech využíváme sondu pro přesné zacílení výkonů vždy. Navíc po zavedení bypassu nám přístroj pomůže provést kontrolu, jestli vše proběhlo, jak má. Díky změření průtoku cévou zjistíme, zda lékaři štěp našili správně a nedochází ke zpětnému toku krve," dodal Konečný.
FNOL, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví, má 70 pracovišť. Předloni disponovala 1229 lůžky a na konci roku 2024 v ní pracovalo 4243 zaměstnanců. Ambulantně ošetří více než milion pacientů za rok. Lékaři FNOL ročně udělají přibližně 34.000 operací.