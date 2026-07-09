Nový program olomoucké univerzity podpoří inovace v regionech

Univerzita Palackého v Olomouci rozšířila spolupráci svých vědců s firmami. Díky novému programu transferových poukazů mohou malé a střední podniky získat za zvýhodněných podmínek odbornou pomoc univerzitních expertů při vývoji produktů, technologií nebo služeb. Program financovaný z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost podpoří inovace v regionech. ČTK to dnes sdělil ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP UP) Petr Suchomel.
Program je určený malým a středním podnikům, start-upům i spin-off společnostem, které potřebují vyřešit technologický, vývojový nebo inovační úkol. VTP UP firmám pomůže vyhledat vhodného odborníka z univerzity nebo od externích partnerů, propojit obě strany a zajistit podmínky spolupráce. Poukazy hradí významnou část nákladů na odborné služby poskytované univerzitními experty nebo dalšími výzkumnými pracovišti. Malé a střední podniky o ně mohou žádat do podzimu příštího roku.
"Firmy za námi často přicházejí s konkrétním problémem nebo nápadem, ale nevědí, kdo by jim s jeho řešením mohl pomoci. Naším úkolem je najít odborníka, který má potřebné znalosti a zkušenosti. Může jít například o využití technologie eye trackingu rozvíjené na přírodovědecké fakultě, odborné psychologické poradenství na filozofické fakultě nebo testování funkčních prototypů a optimalizaci tréninkových procesů na fakultě tělesné kultury. Každá spolupráce ale vzniká podle konkrétních potřeb firmy," uvedl Suchomel.
Transferové vouchery už využila například společnost ErgoBody, která vyvíjí software pro fyzioterapeuty. Díky spolupráci s univerzitou podle spoluzakladatele firmy Jana Habary analyzovala elektronickou komunikaci zdravotnického softwaru se zdravotními pojišťovnami a následně ji vylepšila. Možnosti využití transferových poukazů představí VTP UP zájemcům 16. září na setkání v budově Envelopa Hub v Olomouci.