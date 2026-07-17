Nový velitel 7.mechanizované brigády Vybíhal se zaměří na přezbrojení a personál

Dokončení přezbrojení a personální zabezpečení 7. mechanizované brigády zařadil mezi své priority její nový velitel plukovník Miroslav Vybíhal, kterému dnes v Hranicích na Přerovsku předal funkci generál Zdeněk Mikula. Mechanizovaná brigáda je hlavní údernou silou české armády. Její jádro budou tvořit nová pásová bojová vozidla pěchoty CV-90 a tanky Leopard. Brigáda novou techniku postupně dostává.
"Přebírám brigádu, která je ve výborné kondici, zvládá modernizaci a dobře plní úkoly v České republice i v rámci našich aliančních závazků," uvedl Vybíhal. Kromě modernizace výzbroje brigády se chce zaměřit i na získávání nových vojáků a udržení stávajícího personálu brigády. "Péče o lidi je mojí nejvyšší prioritou," podotkl.
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) je 7. mechanizovaná brigáda páteří české armády a její význam v současné turbulentní bezpečnostní situaci roste víc než v předchozích letech. Brigáda nyní prochází nejrozsáhlejší modernizací v její historii. "Jsou to investice do bezpečnosti, bojeschopnosti a technologického náskoku, který naši vojáci na moderním bojišti potřebují," uvedl Zůna.
Rozvoj 7. mechanizované brigády podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče patří mezi hlavní úkoly české armády ve vztahu k Severoatlantické alianci (NATO). Česko se zavázalo mít tuto brigádu schopnou bojového nasazení, ještě ale není plně vybudovaná podle standardů NATO. "Válka na Ukrajině ukazuje, že význam těžkých brigád neklesá, právě naopak," upozornil Hlaváč, podle kterého modernizovaná těžká brigáda musí být schopna vést boj s technologicky vyspělým protivníkem.
Armáda minulý týden na základně v Přáslavicích na Olomoucku, která je součástí 7. mechanizované brigády, převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda.
Příští rok má armáda dostat prvních zhruba deset z 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90, které budou stát celkem 59,7 miliardy korun. Dodávky pak mají pokračovat do roku 2030. "Pro dokončení těžké brigády to bude zásadní tečka," podotkl Hlaváč.