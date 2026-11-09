Novým starostou Jeseníku je Dušan Antálek z PRO Jeseník, vystřídal Blišťanovou

Zastupitelstvo Jeseníku dnes zvolilo starostou lídra vítězného uskupení PRO Jeseník Dušana Antálka, ve funkci vystřídal Zdeňku Blišťanovou (Jeseník srdcem). Dvoučlenná koalice tvořená PRO Jeseník a hnutím ANO má v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 11 mandátů. ANO se vrátilo do čela města po osmi letech. Sdružení Jeseník srdcem, které vládlo jesenické radnici předchozích osm let, skončilo v opozici.
V sedmičlenné radě má PRO Jeseník pět míst, ANO dvě. První místostarostkou se stala Vendula Sukupová z hnutí ANO, druhým místostarostou Aleš Suchánek z PRO Jeseník. Mezi priority nové radniční koalice patří obnova Jeseníku po povodni ze září 2024, bezpečnost či odpovědné a rozumné hospodaření s veřejnými penězi.
Zástupci vítězného uskupení PRO Jeseník původně jednali také s Jeseník srdcem, se kterým dosud tvořili koalici na radnici. Již dříve uvedli, že rozhodování mezi spoluprací s Jeseníkem srdcem a hnutím ANO bylo největší dilema, i proto jednání trvala tak dlouho. Rozhodl podle nich nakonec volební program, shoda na hlavních prioritách a snaha vyslyšet volání po změně.
Roli sehrály i personální požadavky. Zástupci Jeseník srdcem požadovali tři místa v radě a obsazení obou místostarostovských pozic, uvedli již dříve zástupci PRO Jeseník. Někteří zastupitelé Jeseník srdcem dnes neskrývali zklamání z toho, že dosavadní koaliční partner PRO Jeseník dal tentokrát přednost ANO.
Blišťanová, která byla loni zvolena poslankyní, dnes zastupitelům řekla, že nové vedení radnice přebírá město procházející rozsáhlou obnovou po ničivých povodních v roce 2024. Nová politická reprezentace podle ní musí připravené projekty dotáhnout do konce.
Komunální volby v Jeseníku vyhrála kandidátka PRO Jeseník, vítězství před Jeseník srdcem bylo těsné, o 59 hlasů. PRO Jeseník získalo sedm mandátů, stejně jako Jeseník srdcem. Třetí ANO má čtyři zastupitele. Čtvrtí Občané Jeseníku/KDU-ČSL mají jeden mandát, jednoho zastupitele získali na pátém místě Náš Jeseník/Trikolora. Šestí jsou Nezávislí za Jeseník s jedním mandátem.