O podobě koalice na šumperské radnici by mohlo být jasno v úterý

Jednání o podobě budoucí koalice v Šumperku vede uskupení Nezávislá volba. Ve volbách sice skončilo druhé za hnutím ANO, získalo však stejný počet mandátů, osm. Na spolupráci se zástupci Nezávislé volby domlouvají se STAN a s členy Srdcem pro Šumperk, se kterými by měli v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 14 mandátů. Jasno by mohlo být v úterý večer, řekl dnes ČTK lídr Nezávislé volby Martin Kuchtík. Ve hře jsou ještě Šumperáci, doplnil. Koalice zatím není domluvena ani v sousedním Jeseníku.
"Posouváme se k cíli, ale ještě jsme si neplácli. V neděli jsme měli ještě schůzku se Šumperáky, za kterými stojí TOP 09. Mluvili jsme s nimi o teoretické možnosti s nimi spolupracovat, řekli jsme si nějaké varianty a zatím se to promýšlí," řekl dnes ČTK Kuchtík. Zástupce Nezávislé volby dnes ještě čeká jednání se STAN a v úterý se zástupci sdružení Srdcem pro Šumperk. "V úterý večer bychom teoreticky již mohli vědět," doplnil lídr Nezávislé volby.
V případě širší spolupráce se Šumperáky, kteří skončili na čtvrtém místě se třemi mandáty, by nová koalice měla 17 mandátů. Zda bude koalice vícečlenná, Kuchtík zatím nedokázal říci. "Variantu koaliční rozehráváme se všemi subjekty kromě ANO a SPD. S hnutím ANO a SPD budeme komunikovat ohledně demokratické protiváhy, což jsou pro nás výbory. Navrhovat jim budeme předsednictví ve výborech," doplnil.
Lídr uskupení Srdcem pro Šumperk, které získalo dva mandáty, dnes jednání o koaliční spolupráci s Nezávislou volbou ČTK potvrdil. "Určitě se chceme podílet na vedení Šumperka, zatím jednáme," uvedl Jan Šafařík. "Jednání a nabídky probíhají, zatím na to v této chvíli nedokážeme odpovědět," řekla dnes ČTK lídryně Šumperáků Eva Kostecká na dotaz, zda by se chtěli podílet na vedení města. STAN získal s třetí pozicí ve volbách čtyři mandáty.
ANO, které v předchozích čtyřech letech vedlo město se Šumperáky a ODS, ztratilo letos oproti minulým volbám dva mandáty. Lídr hnutí a dosavadní starosta Miroslav Adámek po volbách ČTK řekl, že počítá s tím, že hnutí skončí v opozici. SPD skončila v Šumperku šestá se dvěma mandáty.
V komunálních volbách letos kandidovalo devět subjektů. Do zastupitelstva se nedostalo uskupení Náš Šumperk/ODS, Motoristé ani Správní volba (KSČM).
Koalice není domluvena ani v Jeseníku, podle lídra vítězného uskupení Pro Jeseník Dušana Antálka si s případnými koaličními partnery řekli své představy. Vyjádřit by se měli v úterý nebo ve středu. "Počítám, že bychom to tento týden mohli rozlousknout," řekl dnes ČTK lídr. V úvahu přichází pro možnou koaliční spolupráci uskupení Jeseník srdcem, které má stejně jako Pro Jeseník sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Antálek však nevyloučil ani další partnery. Do zastupitelstva se dostalo také ANO se čtyřmi mandáty a s po jednom mandátu získali Občané Jeseníku/KDU-ČSL, Náš Jeseník/Trikolora a Nezávislí za Jeseník.