O podobě nové zástavby na Černé cestě v Olomouci rozhodne architektonická soutěž

Bývalé společenské středisko sovětské armády na sídlišti Černá cesta v Olomouci by měla nahradit zástavba s byty, obchody a službami. O její podobě rozhodne urbanisticko-architektonická soutěž, vyhlášena má být na začátku prosince. Vítězný návrh chtějí organizátoři soutěže zveřejnit příští léto. Do přípravy soutěže se může zapojit i veřejnost prostřednictvím on-line dotazníku a sousedského setkání. ČTK to dnes sdělil primátorčin náměstek Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
Soutěž se bude týkat pozemků o rozloze přibližně 5000 metrů čtverečních. Návrh má vedle podoby zástavby řešit také úpravy navazujících veřejných ploch a podmínky pro pěší a cyklisty. "Nábřeží Moravy u sídliště Černá cesta je krásné a exponované místo určené územním plánem k výstavbě malého obytného bloku. Za městskou samosprávu vítám zodpovědný přístup investora společnosti o’home k návrhu výstavby se soutěží a participací veřejnosti," uvedl Pejpek.
Dům Družby vznikl v letech 1972 až 1974 jako společenské středisko pro sovětské vojáky a jejich rodiny bydlící na přilehlém sídlišti. Součástí objektu byl tehdy moderní multifunkční sál s projekční místností, který sloužil také jako kino. Podle vzpomínek pamětníků však budova nebyla běžně přístupná obyvatelům města.
Po odchodu sovětské armády společenské středisko ztratilo své původní využití. Vlastníkem pozemků a investorem je nyní společnost Galerie Hradisko, která je součástí developerské skupiny o'home. "Naším cílem je citlivě doplnit sídliště Černá cesta o hodnotnou městskou zástavbu, která nabídne výjimečnou kvalitu bydlení a současně přinese nový život do této části Olomouce," uvedl spoluzakladatel skupiny Lubomír Šimek.
Dvoukolová soutěž zaměřená na výstavbu bude uspořádána podle pravidel České komory architektů. V porotě usednou nezávislí odborníci na architekturu a urbanismus spolu se zástupci investora a města. Veřejnost se může do soutěže zapojit od 19. října do 8. listopadu prostřednictvím on-line dotazníku na webu www.novacernacesta.cz. Na 3. listopadu je naplánováno i sousedské setkání v budově bývalého střediska Družba.