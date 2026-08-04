O post senátora v olomouckém obvodu má zájem pět kandidátů, počet je menší

Do letošních senátních voleb se v olomouckém volebním obvodu č. 66 přihlásilo pět kandidátů. ČTK to dnes bez bližších podrobností řekl vedoucí oddělení vnitřních věcí litovelské radnice Miroslav Havran. Lhůta pro podání přihlášek skončila dnes v 16:00. Zájem kandidátů je menší než před šesti lety, tehdy o tento post usilovalo sedm lidí. Kandidátky nyní posoudí úředníci litovelské radnice, kteří rozhodnou o jejich případné registraci. První kolo senátních voleb se bude spolu s krajskými volbami konat 9. a 10. října.
Volební období v tomto obvodu končí bývalému starostovi Nákla Marku Ošťádalovi, který byl do Senátu zvolen za STAN. Hnutí kandidátku tentokrát nestaví, Ošťádal bude mandát obhajovat za hnutí 24/7. "Během pouhých dvou měsíců se podařilo propojit několik velmi schopných starostů, nasbírat více než 1400 podpisů, založit hnutí 24/7, zaregistrovat jej na ministerstvu vnitra, zvolit předsednictvo, navrhnout a schválit kandidáta do Senátu, podat přihlášku a dnes po 10:00 ji po formální kontrole také úspěšně zaregistrovat," uvedl v pondělí senátor na sociální síti.
Do volebního klání o senátní post v obvodu 66, který zahrnuje část Olomoucka a Šumperska, se zapojí také rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda. Bývalý poslanec kandiduje jako nestraník s podporou KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů. SPD v olomouckém obvodu nominovala náměstka hejtmana a bývalého poslance Pavla Jelínka. ANO bude reprezentovat náměstek hejtmana Martin Škurek (ANO). Piráti ani STAN senátní kandidátky v tomto obvodu nepostavili, zjistila ČTK.
Jména dosud známých kandidátů již dříve sdělili ČTK zástupci stran a hnutí. Jméno pátého kandidáta úřad zatím nezveřejnil. Učiní tak až po kontrole podaných kandidátních listin.
Před šesti lety v olomouckém obvodu zvítězil tehdejší starosta obce Náklo Marek Ošťádal se 68,76 procenta hlasů, druhý Jan Zahradníček (ANO) získal 31,23 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,5 procenta voličů.
Kandidáti do Senátu za obvod č. 66 Olomouc v roce 2020 a 2026:
Navrhující strana Kandidát 2020 Kandidát 2026
ANO Jan Zahradníček, náměstek hejtmana, starosta Medlova Martin Škurek, náměstek hejtmana
ČSSD Jaroslav Vomáčka,
děkan fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci
ODS Radek Vincour, starosta Uničova podpora - Michael Kohajda, rektor
KDU-ČSL František John, starosta Zábřehu podpora - Michael Kohajda, rektor
STAN Marek Ošťádal, starosta Nákla -
Piráti Zdeněk Žák, bankovní specialista podpora - Michael Kohajda, rektor
TOP09 - podpora - Michael Kohajda, rektor
SPD Stanislav Kaláb, předseda olomouckého krajského fotbalového svazu Pavel Jelínek, náměstek hejtmana
hnutí 24/7 Marek Ošťádal, senátor
Zdroj: ČTK, Městský úřad Litovel