O post senátora v přerovském obvodu usilují 4 kandidáti,v roce 2020 jich bylo 11

O post senátora v přerovském senátním obvodu se chtějí ucházet čtyři kandidáti, zájem o volby je podstatně menší než před šesti lety. Tehdy přerovský magistrát registroval 11 kandidátů, v roce 2014 jich bylo pět. Podle Pavla Šlesingera z odboru vnitřní správy přerovské radnice byly kandidátky podány v předchozích dnech, termín pro jejich podání vypršel dnes v 16:00. Podle informací ČTK budou o funkci senátora usilovat zástupci z hnutí ANO, ODS, SPD a ČSNS.
Funkční období v přerovském obvodu končí senátorce Jitce Seitlové (KDU-ČSL). Místopředsedkyně Senátu Seitlová už dříve oznámila, že mandát obhajovat nebude, lidovci v přerovském obvodu kandidáta nemají.
Hnutí ANO bude v senátních volbách na Přerovsku reprezentovat poslanec a přerovský primátor Petr Vrána. O místo senátora usiloval již v roce 2020, kdy kvůli tomu složil poslanecký mandát. Postoupil tehdy do druhého kola, ve kterém ho porazila právě lidovecká politička Seitlová. Pokud by se stal senátorem, automaticky mu zanikne mandát poslance.
ODS v přerovském volebním obvodu č. 63 nominovala jako kandidáta radního Přerova Jakuba Navaříka. Do senátních voleb jde i SPD, která navrhla krajského neuvolněného radního a přerovského zastupitele Dana Chromce. Kandidátku podal i lékař Marek Obrtel z České strany národní sociální, uvedla strana na svých stránkách. Piráti ani STAN senátní kandidátky nestavily, potvrdili již dříve ČTK jejich zástupci.
V přerovském obvodu dosavadní senátorka Seitlová získala před šesti lety 55,90 procenta hlasů, ve druhém kole porazila primátora Přerova Petra Vránu (ANO).
Kandidáti do Senátu za obvod název v roce 2020 a 2014:
Navrhující strana Kandidát 2020 Kandidát 2026
ANO Petr Vrána, primátor a poslanec Petr Vrána, primátor a poslanec
ČSSD Jiří Lajtoch, bývalý primátor Přerova
KDU-ČSL Jitka Seitlová, senátorka
KSČM Miroslav Raindl, psycholog
ODS Tomáš Kocourek Jakub Navařík, radní
TOP 09 (podpora lidovecké kandidátky)
Trikolóra a ODA Jiří Kudláček -
nezávislý kandidát Antonín Prachař, bývalý ministr dopravy
Česká pirátská strana Pavel Ondrůj, Městská kulturní zařízení Přerov
Národ sobě Jaroslav Pollák, právník
NEZÁVISLÍ Jiří Kubala, generálmajor ve výslužbě, bývalý vojenský pilot
SPD Dan Chromec, řidič Dan Chromec, zastupitel, krajský radní
ČSNS Marek Obrtel, lékař
zdroj Magistrát Přerova a ČTK